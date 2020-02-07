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Инвалида из Жодино исключили из очереди на жильё и не могут предоставить льготные лекарства. Как это произошло?

07.02.2020 20:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На горячую линию телеканала СТВ поступила жалоба от жителя Жодино. В письме - два вопроса: жилищный и медицинский, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

Инвалида из Жодино исключили из очереди на жильё и не могут предоставить льготные лекарства. Как это произошло?


Владимир Стефанович сейчас живет в общежитии. Как инвалид I группы он стоял в очереди на жилье. Однако два года назад из списка ожидающих исключили, потому что доход семьи превысил бюджет прожиточного минимума. Все по закону. Но надежды построить жилье инвалид не теряет.   

Инвалида из Жодино исключили из очереди на жильё и не могут предоставить льготные лекарства. Как это произошло?


Владимир Омельченко, житель Жодино:
Не мог я приобрести квартиру, так как с 1998 года я стал инвалидом III группы. В 2005 году я стал на очередь на соцжилье, я уже стал нерабочий, мне II группу дали; в 2013-м мне I группу дали. Я не мог построиться.

Инвалида из Жодино исключили из очереди на жильё и не могут предоставить льготные лекарства. Как это произошло?

Наталья Толмач, заведующая сектором ЖКХ Жодинского горисполкома:
Рассмотрели снова документы, документы о снятии рассмотрели. Никаких нарушений мы там не выявили, уточнили его размер пенсии. Ситуация не изменилась, поэтому право у него на социальное жилье снова не возникло.   

Инвалида из Жодино исключили из очереди на жильё и не могут предоставить льготные лекарства. Как это произошло?

Другая, озвученная нам проблема, касается того, что лекарства мужчине должны выписывать на льготной основе.

Однако на некоторые препараты из этого списка у него аллергия, поэтому альтернативные медикаменты приходится покупать за свой счет. Владимир Стефанович пытался решить вопрос через медицинскую комиссию, однако ничего конкретного ему не ответили.  

Инвалида из Жодино исключили из очереди на жильё и не могут предоставить льготные лекарства. Как это произошло?


Кирилл Барсуков, заведующий Жодинской поликлиникой:   
Врач устанавливает диагноз, назначает лечение. Если пациент входит в льготную категорию граждан, то ему выписывается специальный рецепт, специальный бланк синего цвета на льготное лекарственное обеспечение. Но это не все препараты, которые есть в аптеке, а препараты, которые входят в перечень основных лекарственных средств. Перечень основных лекарственных средств утверждается постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Инвалида из Жодино исключили из очереди на жильё и не могут предоставить льготные лекарства. Как это произошло?

Надо отметить, что в льготный список включены конкретные препараты, которые охватывают определенные группы заболеваний. Если пациент имеет аллергию именно на вспомогательные вещества в лекарствах, ему могут подобрать другой аналог из списка. Однако, если аллергия непосредственно на действующее вещество, которое необходимо для нейтрализации заболевания, то подбирается индивидуальное лечение. И в этом случае ни о каком льготном списке речь не идет.   

Люди в материале: Владимир Омельченко, Наталья Толмач, Кирилл Барсуков
 
 
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Новости Беларуси. На горячую линию телеканала СТВ поступила жалоба от жителя Жодино. В письме - два вопроса: жилищный и медицинский, сообщили в программе...
 
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