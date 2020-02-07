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Инвалида из Жодино исключили из очереди на жильё и не могут предоставить льготные лекарства. Как это произошло?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На горячую линию телеканала СТВ поступила жалоба от жителя Жодино. В письме - два вопроса: жилищный и медицинский, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Наталья Толмач, заведующая сектором ЖКХ Жодинского горисполкома:
Однако на некоторые препараты из этого списка у него аллергия, поэтому альтернативные медикаменты приходится покупать за свой счет. Владимир Стефанович пытался решить вопрос через медицинскую комиссию, однако ничего конкретного ему не ответили.
Надо отметить, что в льготный список включены конкретные препараты, которые охватывают определенные группы заболеваний. Если пациент имеет аллергию именно на вспомогательные вещества в лекарствах, ему могут подобрать другой аналог из списка. Однако, если аллергия непосредственно на действующее вещество, которое необходимо для нейтрализации заболевания, то подбирается индивидуальное лечение. И в этом случае ни о каком льготном списке речь не идет.
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Инвалида из Жодино исключили из очереди на жильё и не могут предоставить льготные лекарства. Как это произошло?
Новости Беларуси. На горячую линию телеканала СТВ поступила жалоба от жителя Жодино. В письме - два вопроса: жилищный и медицинский, сообщили в программе...
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