Шок! Семилетняя девочка «превращается в камень» из-за редкого заболевания

Из-за этого она «превращается в камень». Как пишет издание Daily Mail, из-за болезни ее руки, ноги, большая часть спины и живота покрыты потрескавшейся, чешуйчатой кожей. Жизнь ребенка — это сплошные страдания. Она с трудом может сидеть и ходить.





Хотя болезнь нельзя вылечить, можно несколько облегчить ее симптомы. Однако для этого девочке и ее родителям приходится совершать далекие поездки в городскую больницу. Что для них очень затруднительно.







