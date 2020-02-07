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Шок! Семилетняя девочка «превращается в камень» из-за редкого заболевания

07.02.2020 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семилетняя девочка по имени Раджешвари из индийского штата Чхаттисгарх страдает неизлечимым заболеванием — эпидермолитическим ихтиозом.
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 Из-за этого она «превращается в камень». Как пишет издание Daily Mail, из-за болезни ее руки, ноги, большая часть спины и живота покрыты потрескавшейся, чешуйчатой кожей. Жизнь ребенка — это сплошные страдания. Она с трудом может сидеть и ходить.

Хотя болезнь нельзя вылечить, можно несколько облегчить ее симптомы. Однако для этого девочке и ее родителям приходится совершать далекие поездки в городскую больницу. Что для них очень затруднительно.
 
 
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Семилетняя девочка по имени Раджешвари из индийского штата Чхаттисгарх страдает неизлечимым заболеванием — эпидермолитическим ихтиозом.
 
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