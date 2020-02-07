Наклеила листовку — нарушила порядок пикетирования?

На активистов составили протоколы по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), чтобы на следующий день их судить. Тогда Алесь Круткин был отправлен в ИВС, а Наталью Спиридонова освободили под подписку. Но тут же активистку увезли в другое, Первомайское РОВД, где на нее был составлен второй протокол по статье 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов).





пояснила "Весне", что причина этого протокола — листовка, наклеенная на здание ГП "Витебский ДСК". Милиционеры тогда ей сказали, что дело рассмотрит административная комиссия без нее и пришлет ей свое решение (ведь дела по ст 21.14 КоАП суд не рассматривает). Наталья"Весне", что причина этого протокола — листовка, наклеенная на здание ГП "Витебский ДСК". Милиционеры тогда ей сказали, что дело рассмотрит административная комиссия без нее и пришлет ей свое решение (ведь дела по ст 21.14 КоАП суд не рассматривает).





На следующий день, 28 января, в суде Октябрьского района Витебска, как и планировалось, прошло судебное заседание по делу активистов — за листовку, которая была наклеена на здание Прокуратуры г. Витебска. На суде Наталья Спиридонова решила ходатайствовать о переквалификации административного правонарушения со ст. 17.1 КоАП на ч. 2 ст. 21:14 КоАП. Поэтому рассмотрение дела было приостановлено, а протоколы возвращены в Октябрьский РОВД на исправление недостатков.

Что в итоге?

После суда Наталье Спиридоновой была вручена повестка явиться 31 января в Октябрьский РОВД, где наконец пересмотрели протокол за листовку на здании Прокуратуры. Там активистка узнала, что административное дело переквалифицировали не по статье 21.14, как она ходатайствовала, а по статье 23.34 (нарушение порядка проведения массовых мероприятий). По этому поводу милиционеры вручили ей повестку в суд Октябрьского района г. Витебска: 12 февраля в 15.30.





Также Наталья сообщила, что в это же время суд будет и у Алеся Круткина, который находится сейчас в Витебском ИВС.









Параллельно милиционеры попытались расспросить Наталью о других листовках, расклеенных по городу. Но активистка от дачи показаний отказалась.





"Если узнаем, кто наклеил, то мы должны по каждой листовке составить протокол как за пикетирование [то есть по ст. 23.34 — прим. ред.]", — сообщили Наталье милиционеры.

А что же по другой листовке?

Не дождавшись решения административной комиссии за листовку на здании ГП "Витебский ДСК", Наталья решила позвонить в РОВД. Несколько дней ей не давали ясного ответа, но в конце концов сообщили: за эту листовку сначала было принято решение о наложении штрафа в 270 рублей по ч. 2 статьи 21:14, но потом решение внезапно отменили, а дело перенаправили на доработку.





"Перетрансформируют" ли и это дело из "нарушения благоустройства" также в "нарушение массового мероприятия", пока неизвестно.





Дополнено: седьмого февраля Наталья Спиридонова сообщила "Весне" о том, что ожидает суда 11 февраля в 9:00 (суд Первомайского района г. Витебска). Там будет рассматриваться дело о невступления в законную силу решения администрации Первомайского района, которая предварительно вынесла решение о штрафе за листовку в 270 рублей.





"Сегодня мне позвонила секретарь суда и сказала, что прокурор Витебской Прокуратуры подал протест на решение администрации, вот это дело и будет рассматриваться 11 февраля", — рассказала Наталья Спиридонова.



