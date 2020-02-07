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Bentley и BMW гоняют быстрее всех. Топ-10 нарушителей скоростного режима на белорусских дорогах
Источник материала: Tut.by
Недавно мы рассказывали про легковушку, которая
В ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» констатируют: серьезные превышения скорости водители допускают чаще всего ночью, на больших загородных трассах. Однако, в объектив камеры «гонщики» попадают и днем, находясь на улицах населенных пунктов.
— В разряд нарушителей скорости попадает разный транспорт: легковушки, мотоциклы, автобусы, небольшие автофургоны и даже грузовики с полуприцепами. Среди них есть и злостные нарушители — в арсенале у таких по несколько десятков превышений, — рассказали AUTO.TUT.BY в компании. — Большинство лихачей ездят на авто с белорусской регистрацией. Но очень много гостей из других стран: чаще это фуры, но много и легковых машин.
По статистике оператора за 2019 год, первое место по превышению скорости за BMW из Гродненской области. По трассе М6 он несся почти как Ил-96 на взлетной полосе — 249 км/ч, при разрешенных 80 км/ч. Превышение составило 169 км/ч. Эта машины в прошлом году попадала на камеры скорости три раза.
Второе место по превышению у Bentley — автомобиль двигался по проспекту Независимости в Минске (в районе пересечения с МКАД) 241 км/ч при разрешенных 80 км/ч, превышение — 161 км/ч.
Бронза у еще одного «британца» — белоснежного Bentley: он несся в Минской области по трассе Р23 со скоростью 228 км/ч при разрешенной 70 км/ч. Превышение скорости составило 158 км/ч. Но и это еще не все! За лихачом числится 76 фактов превышений скорости за год. Есть еще и скоростной рекорд — на трассе М4 в Минской области он разогнался до 260 км/ч на трассе М4 в Минской области.
Есть свой «топчик» и у грузовиков с автобусами, большинство в них — нерезиденты, которых привлечь к ответственности
Лихачи на большегрузах есть и среди белорусов: камера сфотографировала гомельский автопоезд, который по М5 в Минской области ехал 117 км/ч вместо 70. Его коллега из Витебска мчал по М8 в Могилевской области 101 вместо 60 км/ч.
В десятку «тяжелых» гонщиков попал автобус с минской регистрацией: в Брестской области на М1 он ехал 106 км/ч при установленной скорости 60 км/ч.
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Гоняют все: легковушки, мотоциклы, автобусы и даже грузовики с полуприцепами. Среди них есть и злостные нарушители, у которых по несколько десятков превышений.
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