ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В матче Кубка федерации Александра Саснович проиграла Кики Бертенс

07.02.2020 21:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В матче плей-офф Мировой группы Кубка федерации белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс — 7:6 (7:5), 2:6, 1:6.


Александра Саснович / Reuters

Игра, которая прошла в Гааге, длилась 1 час 41 минуту.

Таким образом, Беларусь пока что уступает Нидерландам — 0:1.

Следующая встреча пройдет между Ариной Соболенко и Аранчой Рус.

Команды Беларуси и Нидерландов борются за выход в финальный турнир Кубка Федерации. Он пройдет 14-19 апреля в Будапеште, пишет Еврорадио.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче плей-офф Мировой группы Кубка федерации белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс — 7:6 (7:5), 2:6, 1:6.
 
Новости дня
Новости разные
 
Bentley и BMW гоняют быстрее всех. Топ-10 нарушителей скоростного режима на белорусских дорогах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика