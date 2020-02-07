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В матче Кубка федерации Александра Саснович проиграла Кики Бертенс
Источник материала: Партизан
В матче плей-офф Мировой группы Кубка федерации белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс — 7:6 (7:5), 2:6, 1:6.
Александра Саснович / Reuters
Игра, которая прошла в Гааге, длилась 1 час 41 минуту.
Таким образом, Беларусь пока что уступает Нидерландам — 0:1.
Следующая встреча пройдет между Ариной Соболенко и Аранчой Рус.
Команды Беларуси и Нидерландов борются за выход в финальный турнир Кубка Федерации. Он пройдет 14-19 апреля в Будапеште,
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В матче плей-офф Мировой группы Кубка федерации белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс — 7:6 (7:5), 2:6, 1:6.
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