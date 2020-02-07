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Samsung пойдет на попятную с блокировкой телевизоров? Замену плат останавливают
07.02.2020 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На днях компания Samsung
В этом сообщении неизвестный обращается к авторизованным сервисным центрам, которые выполняют негарантийные ремонты телевизоров Samsung. Их просят задержать выполнение таких ремонтов с проблемой блокировки Smart HUB, не заказывать и не устанавливать платы до следующего уведомления, которое будет принято в ближайшее время.
Ранее замена платы стоимостью 400—450 рублей
Корреспонденты Onliner обратились в авторизованные сервисные центры, расспросили о замене плат и получили подтверждение того, что такой вид негарантийного ремонта приостановлен до следующего распоряжения компании Samsung. Уже в начале следующей недели «окирпиченные» телевизоры могут вернуться к жизни. Хотя гарантий этого никто сейчас дать не может.
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