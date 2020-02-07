Samsung пойдет на попятную с блокировкой телевизоров? Замену плат останавливают

Источник материала: Виртуальный Брест

На днях компания Samsung ужесточила свою политику относительно телевизоров, ввезенных в Беларусь (а также Россию и Украину) из-за рубежа и не сертифицированных для продажи в нашей стране. Многие умные функции телевизоров модельного ряда Samsung 2018 и 2019 годов были заблокированы, что не могло не вызвать возмущение у владельцев. Сегодня источник поделился с редакцией Onliner скриншотом из внутренней рассылки сервисам от якобы «отдела по работе с сервисной сетью Samsung».





В этом сообщении неизвестный обращается к авторизованным сервисным центрам, которые выполняют негарантийные ремонты телевизоров Samsung. Их просят задержать выполнение таких ремонтов с проблемой блокировки Smart HUB, не заказывать и не устанавливать платы до следующего уведомления, которое будет принято в ближайшее время.





Ранее замена платы стоимостью 400—450 рублей называлась одним из возможных решений проблемы с блокировкой в авторизованном центре Samsung «Сервис Плаза».

Корреспонденты Onliner обратились в авторизованные сервисные центры, расспросили о замене плат и получили подтверждение того, что такой вид негарантийного ремонта приостановлен до следующего распоряжения компании Samsung. Уже в начале следующей недели «окирпиченные» телевизоры могут вернуться к жизни. Хотя гарантий этого никто сейчас дать не может.