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Итог встречи: скидок на российскую нефть Беларусь не получит, а газ Россия будет поставлять на условиях 2019 года
Источник материала: Партизан
Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Красной Поляне президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Во время переговоров / БЕЛТА
(Дополнено) Официальная часть переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в сочинской Красной Поляне завершилась,
Беларусь не получит скидок на поставки российской нефти. Таков итог переговоров между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Они прошли 7 февраля в Сочи.
По его словам, проблем с поставками газа в Беларусь не будет. "Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года", —
А вот на скидки при поставках нефти Беларусь может не рассчитывать: это потребовало бы государственного регулирования таких поставок, говорит Козак. Вместе с тем российское правительство пообещало способствовать поставкам нефти в Беларусь, пишет
Также Козак добавил, что Беларусь и Россия продолжат консультации по вопросам интеграции.
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Итог встречи: скидок на российскую нефть Беларусь не получит, а газ Россия будет поставлять на условиях 2019 года
Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Красной Поляне президентов Беларуси...
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