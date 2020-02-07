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Итог встречи: скидок на российскую нефть Беларусь не получит, а газ Россия будет поставлять на условиях 2019 года

07.02.2020 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Красной Поляне президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Итог встречи: скидок на российскую нефть Беларусь не получит, а газ Россия будет поставлять на условиях 2019 года
Во время переговоров / БЕЛТА

(Дополнено) Официальная часть переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в сочинской Красной Поляне завершилась, передает корреспондент БЕЛТА.


Беларусь не получит скидок на поставки российской нефти. Таков итог переговоров между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Они прошли 7 февраля в Сочи.

По его словам, проблем с поставками газа в Беларусь не будет. "Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года", — цитирует ТАСС слова российского чиновника.

А вот на скидки при поставках нефти Беларусь может не рассчитывать: это потребовало бы государственного регулирования таких поставок, говорит Козак. Вместе с тем российское правительство пообещало способствовать поставкам нефти в Беларусь, пишет euroradio.fm.


Также Козак добавил, что Беларусь и Россия продолжат консультации по вопросам интеграции.


 
 
 
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Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в Красной Поляне президентов Беларуси...
 
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