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Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся

07.02.2020 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вечером 7 февраля 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Октябрьской революции и Волгоградская.

Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся

Обстоятельства выясняются.

Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся

Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся

Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и медики.

О пострадавших пока ничего не сообщается.

Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся

Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся

Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся

Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся

Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся

Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся

Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся

Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло вечером 7 февраля 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Октябрьской революции и Волгоградская. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия...
 
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