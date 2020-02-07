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Жёсткое ДТП в Бресте: столкнулись несколько автомобилей, грузовичок перевернулся
07.02.2020 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло вечером 7 февраля 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Октябрьской революции и Волгоградская.
Обстоятельства выясняются.
На месте происшествия работают сотрудники
О пострадавших пока ничего не сообщается.
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