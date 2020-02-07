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Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

07.02.2020 22:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Литературное творчество следующего нашего героя из серии «Невероятно, но факт». Парень из Лиды пишет книги, несмотря на диагноз ДЦП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

Он не может говорить и с трудом двигает руками. Зато абсолютно ясно и по-философски излагает мысли в печатном слове. В 18 он окончил школу с золотой медалью, а в 25 опубликовал уже пять своих произведений.

Галина Буро пообщалась с человеком, который говорит молча.

Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

В жизни Максим Бацкалевич не может разговаривать, диагноз – тяжёлая форма ДЦП – с рождения не позволяет. Но несмотря на физические особенности, мыслит Максим ясно.

Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

Валерий Бацкалевич, папа Максима:
Наш Максим, он по жизни, можно сказать, боец. Даже и вопроса не было, что в школу не пойти, наоборот, добивались и пытались сломать этот стереотип, который сложился в обществе, что такие люди не обучаемы. Отличником был, учителя его хвалили. И результат – это золотая медаль. 

Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

С родителями Максим общается с помощью специальной азбуки. Парень показывает на буквы, а мама Елена составляет из них слова. 

Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

Но ему всегда хотелось сказать больше, чем пару слов. Ведь Максим с детства много читал и познавал. Поэтому и начал сразу после школы писать книги, в основном, автобиографические. 

Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

Галина Буро, корреспондент:
Он упорно тренировался и теперь печатает со скоростью 40 слов в час. Для сравнения: среднестатистический человек может напечатать такой объём всего за 3 минуты. 

Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

И даже в этом Максим находит плюсы. Мол, зато у него есть время подумать, прежде чем сказать. И его услышали. Одно из издательств выпустило в свет уже пять книг автора. 

Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

Елена Бацкалевич, мама Максима:
Последняя книга «Карцер души» называется. Это он уже пишет о себе сейчас.

Своими впечатлениями от творчества парня с нами поделилась популярная белорусская писательница Анна Чиж-Литаш.

Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

Анна Чиж-Литаш, писательница:
С писательской точки зрения произведения Максима написаны довольно неплохо. Ему очень хорошо удаются описания, личные переживания героев. С учетом того, в каких условиях находится Максим по состоянию его здоровья, то, что он пишет, и с какой скоростью, и сколько книг он написал – это достойно уважения.

Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

Молодого писателя даже пригласили на День белорусской письменности, который осенью прошёл в Слониме.      

Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

Елена Бацкалевич, мама Максима:
То, что мы были в Слониме – это тоже как какой-то подарок судьбы, подарок от Бога. Своя такая самооценка очень высоко поднялась, очень. Он действительно почувствовал, наверное, то, что мы говорили ему, а тут он это ощутил. Ощутил, что может через слово кому-то помочь, быть полезным нашему обществу, нашей стране. Может быть, кому-то, если в данный момент он прочтёт то, что Максим написал, спасёт кого-то.

Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды


Максим не сделался угрюмым, в нём есть жажда жизни. Интересуется техническими новинками, кинематографом, помогает двум братьям, общается в интернете с друзьями из разных стран.

Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды

И пусть каждая строчка ему даётся с невероятным трудом, он стремится доказать, что человек с ДЦП ничем не хуже других, а может, в чём-то быть и лучше.  

Люди в материале: Максим Бацкалевич, Галина Буро, Анна Чиж-Литаш, Валерий Бацкалевич, Елена Бацкалевич
 
 
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Новости Беларуси. Литературное творчество следующего нашего героя из серии «Невероятно, но факт». Парень из Лиды пишет книги, несмотря на диагноз ДЦП, сообщили в...
 
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