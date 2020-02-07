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Закончил школу с золотой медалью и написал 5 книг. Невероятная история парня с ДЦП из Лиды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Литературное творчество следующего нашего героя из серии «Невероятно, но факт». Парень из Лиды пишет книги, несмотря на диагноз ДЦП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он не может говорить и с трудом двигает руками. Зато абсолютно ясно и по-философски излагает мысли в печатном слове. В 18 он окончил школу с золотой медалью, а в 25 опубликовал уже пять своих произведений.
В жизни Максим Бацкалевич не может разговаривать, диагноз – тяжёлая форма ДЦП – с рождения не позволяет. Но несмотря на физические особенности, мыслит Максим ясно.
Валерий Бацкалевич, папа Максима:
С родителями Максим общается с помощью специальной азбуки. Парень показывает на буквы, а мама Елена составляет из них слова.
Но ему всегда хотелось сказать больше, чем пару слов. Ведь Максим с детства много читал и познавал. Поэтому и начал сразу после школы писать книги, в основном, автобиографические.
Галина Буро, корреспондент:
И даже в этом Максим находит плюсы. Мол, зато у него есть время подумать, прежде чем сказать. И его услышали. Одно из издательств выпустило в свет уже пять книг автора.
Елена Бацкалевич, мама Максима:
Своими впечатлениями от творчества парня с нами поделилась популярная белорусская писательница Анна Чиж-Литаш.
Анна Чиж-Литаш, писательница:
Молодого писателя даже пригласили на День белорусской письменности, который осенью прошёл в Слониме.
Елена Бацкалевич, мама Максима:
И пусть каждая строчка ему даётся с невероятным трудом, он стремится доказать, что человек с ДЦП ничем не хуже других, а может, в чём-то быть и лучше.
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Новости Беларуси. Литературное творчество следующего нашего героя из серии «Невероятно, но факт». Парень из Лиды пишет книги, несмотря на диагноз ДЦП, сообщили в...
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