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«Ён будаваў усё жыццё наш беларускі тэатр». Коллеги, ученики и поклонники простились с Борисом Луценко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Театральный мир простился с режиссёром Борисом Луценко. Народный артист Беларуси ушёл на 83-м году жизни после тяжёлой болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борис Иванович поставил больше сотни спектаклей, в том числе и за рубежом. Поистине театральным домом для него стал Русский драматический.
В родном театре с гениальным режиссёром 7 февраля прощались коллеги, ученики и просто поклонники его таланта. Об одном из самых одарённых и неоднозначных мастеров сцены говорят не иначе как «ушла эпоха...».
Последняя наша встреча была в музее, на экспозиции, и Борис Иванович поразил меня тем, что, несмотря на видимую уже слабость в теле, в нём была мощная пружина какая-то, сильный голос, он ясно выражал мысли, твёрдый взгляд.
Алексей Дударев, драматург:
Александр Вергунов, актёр Национального академического драматического театра имени М. Горького:
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«Ён будаваў усё жыццё наш беларускі тэатр». Коллеги, ученики и поклонники простились с Борисом Луценко
Новости Беларуси. Театральный мир простился с режиссёром Борисом Луценко. Народный артист Беларуси ушёл на 83-м году жизни после тяжёлой болезни, сообщили в...
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