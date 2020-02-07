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Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. О чём договорились?
Источник материала: СТВ
Подробности встречи президентов Беларуси и России в Сочи. Переговоры глав двух государств завершились в Красной Поляне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания Александра Лукашенко и Владимира Путина – широкий круг вопросов, касающихся взаимоотношений Минска и Москвы. Среди них и самая острая тема – энергоресурсы. В разговоре на высшем уровне приняли участие и правительственные делегации двух стран.
Делегации во главе с президентами собрались в резиденции Красная Поляна. Как пошутил Александр Лукашенко, предстоял пятый тайм переговоров, но уже не в хоккейной форме, а в деловых костюмах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Встреча в широком формате, которую 7 февраля ожидали весь день, завершилась чуть меньше чем через два часа после начала. Президенты за время своего общения все-таки подготовили почву. О результатах переговоров прессе сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Как неоднократно говорил Александр Лукашенко в преддверии своей встречи с российским коллегой, Беларусь готова покупать нефть по мировым ценам, но разумеется, не только из России. Мы диверсифицируем свои закупки. Так, например, к нам уже доставили первую партию нефти из Норвегии, а во время недавнего визита госсекретарь США обещал и поставки черного золота из Штатов. Так что ничего нового. Что касается газа, то в Беларусь его будут поставлять по ценам 2019 года.
В целом, переговоры прошли в позитивном ключе, что было вполне ожидаемо, единственным сюрпризом стала погода.
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Подробности встречи президентов Беларуси и России в Сочи. Переговоры глав двух государств завершились в Красной Поляне, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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