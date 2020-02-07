Россия в 2020 году поставит газ в Беларусь на условиях 2019 года

Общение лидеров стран в различных форматах продолжалось более восьми часов. Встреча включала в себя переговоры в формате один на один и в расширенном составе с частью российской делегации.

Итоги переговоров озвучил заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак. Он рассказал, что Россия в 2020 году будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года. Это $127 за 1 тыс. куб.м на границе, сообщает БЕЛТА .

Также российское правительство будет способствовать заключению коммерческих контрактов на поставку нефти в Беларусь.

Дмитрий Козак не гарантировал ни определенные объемы, ни цены, подчеркнув, что это вопрос переговоров между потребителями и поставщиками.

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