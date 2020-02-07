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Концерт NaviBand, соревнования скалолазов и Ghostbusters. Как провести выходные в Бресте

07.02.2020 23:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Бресте можно сходить на концерт NaviBand, посетить соревнования скалолазов и посмотреть «Охотников за привидениями» на языке оригинала.


journalby.com

Что: концерт NaviBand

Где: паб Coyotte

Когда: 8 февраля 19.00

В субботу в Бресте выступит NaviBand. Публике музыканты представят свой последний альбом. Напомним, последний раз они приезжали в Брест на 1000-летие города. Цена билета — 15 рублей.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что: Alpcontest

Где: скалодром «Вершина», Легкоатлетический манеж

Когда: 8 февраля, в 9.00

Брест в очередной раз принимает соревнования альпинистских связок. Спортсменам предстоит посоревноваться на 15 трассах разного уровня сложности.


Кадр из фильма

Что: показ фильма «Охотники за привидениями»

Где: Областная библиотека (бульвар Космонавтов, 48)

Когда: 9 февраля в 15.00

В воскресенье в отделе иностранной литературы областной библиотеки в очередной раз соберется Movie Club. На этот раз публике покажут культовый фильм «Охотники за привидениями». Кинопоказ пройдет на языке оригинала с последующим обсуждением.

 
Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные в Бресте можно будет сходить на концерт NaviBand, посетить соревнования скалолазов и посмотреть «Охотников за привидениями» на языке...
 
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