Концерт NaviBand, соревнования скалолазов и Ghostbusters. Как провести выходные в Бресте

Источник материала: Tut.by

В выходные в Бресте можно сходить на концерт NaviBand, посетить соревнования скалолазов и посмотреть «Охотников за привидениями» на языке оригинала.



journalby.com

Что: концерт NaviBand

Где: паб Coyotte

Когда: 8 февраля 19.00

В субботу в Бресте выступит NaviBand. Публике музыканты представят свой последний альбом. Напомним, последний раз они приезжали в Брест на 1000-летие города. Цена билета — 15 рублей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что: Alpcontest

Где: скалодром «Вершина», Легкоатлетический манеж

Когда: 8 февраля, в 9.00

Брест в очередной раз принимает соревнования альпинистских связок. Спортсменам предстоит посоревноваться на 15 трассах разного уровня сложности.



Кадр из фильма

Что: показ фильма «Охотники за привидениями»

Где: Областная библиотека (бульвар Космонавтов, 48)

Когда: 9 февраля в 15.00

В воскресенье в отделе иностранной литературы областной библиотеки в очередной раз соберется Movie Club. На этот раз публике покажут культовый фильм «Охотники за привидениями». Кинопоказ пройдет на языке оригинала с последующим обсуждением.