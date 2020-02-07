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Концерт NaviBand, соревнования скалолазов и Ghostbusters. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В выходные в Бресте можно сходить на концерт NaviBand, посетить соревнования скалолазов и посмотреть «Охотников за привидениями» на языке оригинала.
Что: концерт NaviBand
Где: паб Coyotte
Когда: 8 февраля 19.00
В субботу в Бресте выступит NaviBand. Публике музыканты представят свой последний альбом. Напомним, последний раз они приезжали в Брест на 1000-летие города. Цена билета — 15 рублей.
Что: Alpcontest
Где: скалодром «Вершина», Легкоатлетический манеж
Когда: 8 февраля, в 9.00
Брест в очередной раз принимает соревнования альпинистских связок. Спортсменам предстоит посоревноваться на 15 трассах разного уровня сложности.
Что: показ фильма «Охотники за привидениями»
Где: Областная библиотека (бульвар Космонавтов, 48)
Когда: 9 февраля в 15.00
В воскресенье в отделе иностранной литературы областной библиотеки в очередной раз соберется Movie Club. На этот раз публике покажут культовый фильм «Охотники за привидениями». Кинопоказ пройдет на языке оригинала с последующим обсуждением.
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В предстоящие выходные в Бресте можно будет сходить на концерт NaviBand, посетить соревнования скалолазов и посмотреть «Охотников за привидениями» на языке...
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