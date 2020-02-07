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Смогли забросить лишь одну шайбу. Сборная Беларуси проиграла россиянам на турнире Kaufland Cup

07.02.2020 23:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела второй матч на турнире Kaufland Cup в Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Смогли забросить лишь одну шайбу. Сборная Беларуси проиграла россиянам на турнире Kaufland Cup

В Попраде парни Михала Захарова встречались с хоккеистами второй сборной России. Увы, как и в первой игре на турнире, белорусы потерпели поражение.

Смогли забросить лишь одну шайбу. Сборная Беларуси проиграла россиянам на турнире Kaufland Cup

И если поединок против словаков выдался результативным (итоговые цифры 3-4), то на этот раз была заброшена всего одна шайба. В третьем периоде ее провел игрок российской сборной Мироманов. 0-1, поражение нашей сборной.

Люди в материале: Михаил Захаров
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела второй матч на турнире Kaufland Cup в Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Попраде парни Михала Захарова...
 
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