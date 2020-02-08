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Столкновение грузовика с легковым автомобилем (официально о ДТП на Волгоградской)
08.02.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла сегодня около 18:45 часов.
По предварительной информации: 26-летний водитель, управляя автомобилем «Ивеко», двигался по улице Октябрьской революции (в направлении улицы Волгоградской).
При осуществлении маневра левого поворота, водитель не предоставил преимущество автомобилю «Ауди» под управлением 24-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо, и совершил с ним столкновение.
От удара «Ивеко» опрокинулся на левый бок.
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Авария произошла сегодня около 18:45 часов. По предварительной информации: 26-летний водитель, управляя автомобилем «Ивеко», двигался по улице Октябрьской...
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