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Столкновение грузовика с легковым автомобилем (официально о ДТП на Волгоградской)

08.02.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла сегодня около 18:45 часов.

Столкновение грузовика с легковым автомобилем (официально о ДТП на Волгоградской)

По предварительной информации: 26-летний водитель, управляя автомобилем «Ивеко», двигался по улице Октябрьской революции (в направлении улицы Волгоградской).

Столкновение грузовика с легковым автомобилем (официально о ДТП на Волгоградской)

При осуществлении маневра левого поворота, водитель не предоставил преимущество автомобилю «Ауди» под управлением 24-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо, и совершил с ним столкновение.

Столкновение грузовика с легковым автомобилем (официально о ДТП на Волгоградской)

От удара «Ивеко» опрокинулся на левый бок.

Столкновение грузовика с легковым автомобилем (официально о ДТП на Волгоградской)


В результате ДТП водитель и пассажир «Ауди» для оказания медицинской помощи доставлены в больницу. Проводится проверка.

больше фото и видео с места происшествия по ссылке

 
 
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  Авария произошла сегодня около 18:45 часов. По предварительной информации: 26-летний водитель, управляя автомобилем «Ивеко», двигался по улице Октябрьской...
 
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