Источник материала: Новости Волковыска

Беларусь и Россия договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.

Очередные российско-белорусские переговоры прошли в пятницу в позитивном ключе. «Договорились продолжить консультации на уровне правительств, на уровне министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции, укрепления этой интеграции», — рассказал замглавы администрации президента России Козак.

Он также прокомментировал ситуацию с поставками нефти белорусской стороне. По словам Козака, Беларусь сможет покупать российскую нефть только по коммерческим условиям, Москва не будет делать Минску скидку и может только помочь договориться с нефтяными компаниями.

Он также добавил, что предоставление скидок белорусской стороне на нефть потребовало бы введение госрегулирования рынка.

Фото Андрей Стасевич БЕЛТА/ТАСС