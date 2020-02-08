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Переговоры Лукашенко и Путина в Красной Поляне завершились. Подробности по газу и нефти

08.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Переговоры Лукашенко и Путина в Красной Поляне завершились. Подробности по газу и нефти
Официальная часть переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в сочинской Красной Поляне завершилась, передает корреспондент БЕЛТА.

Общение лидеров стран в различных форматах продолжалось более восьми часов. Они включали в себя переговоры в формате один на один за рабочим завтраком, в расширенном составе с частью российской делегации (ряд чиновников не смогли вовремя прибыть в Сочи из-за сложных погодных условий), а также в полном составе, когда опоздавшие наконец смогли добраться до места переговоров.

В перерыве Александр Лукашенко и Владимир Путин в составе одной команды сыграли в товарищеском хоккейном матче на льду спортивно-культурного комплекса «Галактика». Игра завершилась со счетом 13:4 в пользу президентской дружины.

Итоги переговоров в Красной Поляне для журналистов озвучил заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак. Он рассказал, что Россия в 2020 году будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года. Это $127 за 1 тыс. куб.м на границе.

Кроме того, российское правительство будет способствовать заключению коммерческих контрактов на поставку нефти в Беларусь. Впрочем, Дмитрий Козак не гарантировал ни определенные объемы, ни цены, подчеркнув, что это вопрос переговоров между потребителями и поставщиками.

«Переговоры прошли в весьма позитивном ключе. Договорились продолжить консультации на уровне правительства, министерств и ведомств по совершенствованию механизмов интеграции. Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Будем действовать в этом ключе», — сказал Дмитрий Козак.

Он уточнил, что условия поставок газа оговорены только на 2020 год.

 
 
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