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Молодую могилевчанку амнистировали благодаря общественности

08.02.2020 09:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Когда Юлия Бельская попала в женскую колонию, она была ещё подростком. В итоге она пробыла в заключении почти три года.

Могилевчанку, которая попалась на провокацию милиции и получила 8 лет за наркотики, амнистировали

В августе 2019 года журнал о правах человека MSPRING.ONLINE рассказывал, как молодые могилевчанки попадаются на провокации сотрудников внутренних дел и попадают в колонию. Среди них была и история Юлии Бельской.



Когда ей было 17 лет, она попала в разработку оперуполномоченного Дениса Карпенкова – его фамилию знают многие родители, чьи дети на данный момент отбывают наказание по наркотическим статьям.

В августе нам стало известно, что Карпенков в конце 2016 года убеждал Дарью Бондаркову –девушку, висящую под «328-ой статьей, – склонить Юлию Бельскую и молодого человека по имени Олег Рагуев к приобретению наркотических средств.

После долгих уговоров, на тот момент 16-летняя Юлия Бельская согласилась купить закладку. За это она получила 8 лет колонии, а совершеннолетний Олег Рагуев отправился в тюрьму на шесть лет, пишет mspring.online

АМНИСТИРОВАЛИ БЛАГОДАРЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Как сообщило «Радио Свобода», сначала Бельской инкриминировали незаконное приобретение наркотического вещества без цели сбыта, а во время следствия обвинение переквалифицировали на более строгое: приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ.

Октябрьский суд Могилева осудил её на 8 лет колонии. Отбывать наказание её отправили в гомельскую воспитательную колонию № 4, где она и отметила совершеннолетие.

Благодаря стараниям движения «Матери 328» и последующего изменения антинаркотического законодательства, Бельскую подвергли амнистии – ей сократили наказание на 4 года. Остаток срока — 1 год и 2 месяца – Юля проведет на «домашней химии».
 
Теги: Могилев
 
 
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Когда Юлия Бельская попала в женскую колонию, она была ещё подростком. В итоге она пробыла в заключении почти три года.
 
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