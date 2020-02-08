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Белорусская фристайлистка Александра Романовская выиграла золото
Источник материала: Партизан
Александра Романовская одержала победу на этапе Кубка мира в лыжной акробатике, который проходит во многофункциональном центре Парк-Сити (США).
Лыжная акробатика
Женщины
1. Александра Романовская (Беларусь) – 106.74
2. Меган Ник (США) – 83.89
3. Эбби Уилкокс (Австралия) – 81.78
Выбыла в квалификации:
13. Анна Гуськова (Беларусь) – 72.45
Мужчины
1. Максим Буров (Россия) – 139.00
2. Ной Рот (Швейцария) – 126.91
3. Илья Буров (Россия) – 123.98
7. Максим Густик (Беларусь) – 91.01
Выбыли в квалификации:
14. Павел Дик (Беларусь) – 93.55
25. Дмитрий Мазуркевич (Беларусь) – 55.11
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Александра Романовская одержала победу на этапе Кубка мира в лыжной акробатике, который проходит во многофункциональном центре Парк-Сити (США).
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