Детскую программу представят в выходные на книжной выставке в Минске

Источник материала: Вороновская газета





Выходные дни на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке по традиции посвящены детской литературе, сообщили БЕЛТА в пресс-центре форума.

Россия в статусе почетного гостя представляет широкую детскую программу мероприятий. Издательства приготовили презентации ярких книжных новинок, увлекательные мастер-классы, дискуссии, игры.

Сегодня программу открывает московская писательница Екатерина Тимашпольская. На российском стенде презентуют ее новую книгу «Экзамены для непосед», а в книжном магазине «Светоч» она проведет «Веселый урок в школе Кати Ершовой». Автор представит читателям свои новые книги — «Школа Кати Ершовой» и трилогию о Мите Тимкине, которые вышли в издательстве «Время». На стенде России состоится встреча и с Настей Томской — детским писателем, художником-миниатюристом и автором книги «Черемушки». Кроме того, известный детский автор Анна Гончарова представит свою новую книгу «Еня и Еля. В гостях у Москвы». Запланирована также презентация интерактивных развивающих книг для дошкольников.

Белорусские авторы Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак предлагают обсудить за круглым столом с учителями, детьми и их родителями роль русской и белорусской литератур в школе и в жизни. Мероприятие пройдет в пресс-центре выставки.

В воскресенье, 9 февраля, белорусская писательница Надея Ясминска приглашает в путешествие с героями своих новых книг «Косматое сердце» и «Заклинатель единорогов». В этот же день Евгения Басова представит свою повесть для подростков «Изо», которая в 2018 году заняла первое место во Всероссийском литературном конкурсе «Книгуру». Евгения Басова — финалист и лауреат многих литературных премий, в 2019 году была номинирована на престижную награду Астрид Линдгрен, которую вручают за заслуги в детской и подростковой литературе.

Лауреат конкурса профессионального мастерства в номинации «Блогер года» Дмитрий Гасин проведет мастер-класс по видеоблогу для детей «Дети в интернете». Также в завершающий день выставки на национальном стенде России пройдет дискуссия «Детская литература в России. Тренды и новинки». Представители ведущих детских издательств страны расскажут о новых проектах и направлениях, а также обсудят основные тенденции развития рынка детской литературы.

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