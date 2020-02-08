Сегодня определится участник финального этапа Кубка Федерации, который состоится в апреле в Будапеште





Белорусская теннисистка Александра Саснович

© PHOTO : БФТ





В пятницу в Гааге стартовал матч Fed Сup Нидерланды – Беларусь. Победитель противостояния выйдет в финальную часть турнира, которая пройдет с 9 по 14 апреля в Будапеште.





В первом поединке белоруска Александра Саснович уступила Кики Бертенс. Затем на корт вышла Арина Соболенко – ее соперницей стала Аранча Рус. Белоруска была сильнее в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.





Таким образом, счет в противостоянии сравнялся – 1:1.





Сегодня, 8 февраля, пройдут еще три встречи: две одиночные и одна парная. Сначала на корт выйдут Соболенко и Бертенс, затем Саснович и Рус, в парах - Ольга Говорцова / Лидия Морозова против Деми Схюрс / Лесли Керхов.



