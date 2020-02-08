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Итоги Сочи-2020: газ поставят по ценам 2019 года, по нефти Москва мешать не будет договариваться

08.02.2020 10:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Итоги Сочи-2020: газ поставят по ценам 2019 года, по нефти Москва мешать не будет договариваться

soyuz.by

Россия и Беларусь договорились о поставках газа по цене 2019 года. Минск будет сам договариваться с российскими нефтяными компаниями о цене на сырье, Москва готова только помочь с заключением соглашений.

Россия будет поставлять газ Беларуси в 2020 году на условиях 2019 года. Об этом заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, передает ТАСС. Ранее соглашение двух стран было рассчитано только на два месяца, до марта. По условиям 2019 года стоимость 1 тыс. куб. м газа для Беларуси составляла 127 долларов, пишет РБК.

«Мы договорились сохранить условия поставок газа по 2019 году и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год», — сказал он.

Поставки нефти из России в Беларусь будут производиться компаниями по рыночной цене, вмешиваться в процесс формирования ее стоимости власти России не будут, отметил Козак.

«Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», — сказал он. В то же время он пообещал, что российское правительство будет способствовать заключению соглашений, которые обеспечат Минск необходимыми объемами нефти.

В 2019 году российская нефть поставлялась в Беларусь со скидкой примерно 20% к рыночной цене сорта Urals. По данным белорусского статистического агентства Белстат, в январе–ноябре 2019 года Беларусь ввезла российской нефти на 5,93 млрд долларов по средней цене чуть более 50 долларов за баррель. За тот же период средняя стоимость Urals, по данным Минфина России, составила 63,5 долларов за баррель (разница — 21%). Благодаря скидке в 2019 году Белоруссия сэкономила порядка 1,6 млрд долларов.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи начались 7 февраля, это первая встреча глав государств в 2020 году. На них не смогла вовремя прибыть часть российской делегации, поскольку из-за плохих погодных условий их самолет не смог сесть в аэропорту и отправился в Минеральные Воды. Начало переговоров пропустили министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

Встреча в Сочи стала продолжением серии переговоров лидеров государств, основной темой которой стали условия поставки энергоресурсов в Беларусь. В 2020 году Москве и Минску не удалось договориться об условиях поставок российской нефти и заключить договор. Главная причина спора — несогласие Минска с ценой на нефть. После неудачных переговоров с Москвой о долгосрочном контракте на поставки нефти президент Беларуси поручил правительству страны искать альтернативные источники сырья, 20 января стало известно о закупке партии сырья в Норвегии.

Поставки нефти в Беларусь осуществляют отдельные нефтекомпании. В январе поставки нефти на белорусские НПЗ начали компании, входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева («РуссНефть» и «Нефтиса»). 5 февраля заявку на поставку сырья на белорусские НПЗ подала «Татнефть».

Из-за отсутствия договора о поставках нефти с января АЗС в Беларуси начали испытывать трудности со снабжением топливом. 7 февраля АЗС российских нефтяных компаний, которые расположены на территории Белоруссии, начали закупку топлива у группы «Сафмар».

 

 
Теги: Минск
 
 
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Россия и Беларусь договорились о поставках газа по цене 2019 года. Минск будет сам договариваться с российскими нефтяными компаниями о цене на сырье, Москва готова...
 
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