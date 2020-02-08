Чтоб помнили. Площадь в Праге перед посольством России будет носить имя Немцова?

Площадь перед посольством России в Чехии «Под каштанами» могут переименовать и присвоить ей имя Бориса Немцова, рассказал приматор Праги Зденек Гржиб. По его словам, голосование по этому вопросу пройдет 24 февраля. В будущем может быть рассмотрен вопрос о переименовании аллеи в парке Stromovka, ей могут дать имя Анны Политковской.













«Хотим успеть провести церемониал торжественного открытия доски с новым названием в годовщину убийства Бориса Немцова, идеально было бы это сделать вместе с дочерью Немцова»,— сказал господин Гржиб журналистам (цитата по изданию Aktualne.cz). По его сведениям, лидеры партий из правящей коалиции согласны с этим решением.









Господин Гржиб рассказал, что под петицией о переименовании поставили подписи 4,5 тыс. жителей Праги. По его мнению, Россия не будет воспринимать этот шаг как провокацию, потому что господин Немцов был вице-премьером.





Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля в 2015 году в центре Москвы. В 2017 году исполнителей убийства приговорили к реальным срокам лишения свободы — от 11 до 20 лет. Журналистку Анну Политковскую убили в 2006 году в лифте дома. В 2014 году исполнителей приговорили к 12–20 годам колонии.



