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Белоруса и индийца обвиняют в организации незаконной миграции

08.02.2020 10:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруса и индийца обвиняют в организации незаконной миграции
Следственный комитет РБ

За вознаграждение в несколько тысяч долларов мужчины готовили необходимые для регистрации различных обществ с ограниченной ответственностью документы и организовывали их подачу в регистрирующий орган Республики Беларусь.

«Подобранные» иностранцы согласно уставу являлись участниками этих обществ. При этом они достоверно знали, что созданными организациями какая-либо деятельность осуществляться не будет. После чего мужчины готовили от имени должностных лиц этих обществ ходатайства о выдаче краткосрочных виз их участникам, сообщили в Следственном комитете. 

Получив документы, иностранцы обращались за получением индивидуальных въездных виз в Республику Беларусь для осуществления деловой поездки.

В дальнейшем, уже находясь на территории Беларуси, шестеро граждан Индии решили самостоятельно пересечь государственную границу и были задержаны в пограничной зоне, расположенной в Гродненской области. 

Белоруса и индийца обвиняют в организации незаконной миграции
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В 2019 году мужчины занимались организацией незаконной миграции иностранных граждан транзитом через Республику Беларусь из Республики Индии в страны западной...
 
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