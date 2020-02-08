Белоруса и индийца обвиняют в организации незаконной миграции

Источник материала: Аргументы и факты

За вознаграждение в несколько тысяч долларов мужчины готовили необходимые для регистрации различных обществ с ограниченной ответственностью документы и организовывали их подачу в регистрирующий орган Республики Беларусь.

«Подобранные» иностранцы согласно уставу являлись участниками этих обществ. При этом они достоверно знали, что созданными организациями какая-либо деятельность осуществляться не будет. После чего мужчины готовили от имени должностных лиц этих обществ ходатайства о выдаче краткосрочных виз их участникам, сообщили в Следственном комитете.

Получив документы, иностранцы обращались за получением индивидуальных въездных виз в Республику Беларусь для осуществления деловой поездки.