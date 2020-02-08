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«Кручу-верчу, запутать хочу». Сантехники и электрики нас удивили, но попали на «Доску позора»

08.02.2020 11:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Доске позора» мы часто видим «ноу-хау» строителей, появившиеся из-за того, что денег нет. И тогда конкретно к ним претензии отсутствуют. В этот раз нам прислали примеры, когда дело не в деньгах — так получилось из-за непонимания элементарных правил благоустройства, нюансов эксплуатации зданий и, возможно, неприязни к строительным нормам.

Начнем с хороших новостей. В Быхове у подъезда дома по улице Гришина, 1 после публикации на «Доске позора» демонтировали старый пандус и возвели новый.


Фото предоставлено читателем

Минск, Партизанский проспект, 147, возле «Белпочты». Здесь читатели обнаружили провалившуюся плитку. После публикации все исправили, а на подпорной стене повесили маячки для определения ее сдвига.



Минск, проспект Газеты «Звязда», 16. Пешеходная дорожка возле Московского рынка упирается в лужу. Такая картина здесь после каждого дождя.


Фото предоставлено читателем

Минск. Так БНТУ на Борисовском тракте отгородило свою территорию, перекрыв путь пешеходам по дорожке от метро. И как теперь здесь пройти?


Фото предоставлено читателем

Минск, ул. Лобанка, 13/1. Пару лет назад во дворе положили новый асфальт. Все бы хорошо, но после дождей на пути к пешеходной дорожке образовывается озеро. Забыли сделать ливневку?


Фото предоставлено читателем

Боровляны, подъезд к магазину «Евроопт» по улице 40 лет Победы, 43. Люди жалуются, что в таком состоянии дорога находится постоянно, хотя рядом есть ливневка.




Минск, улица Одинцова, остановка «Родная сторона». Нам пишут, что такой вид остановка приобрела еще в прошлом году, но уже третий месяц ничего не меняется, ограждения летают во все стороны, а яма наполняется мусором.


Фото предоставлено читателем

Новолукомль. На въезде в частный сектор есть небольшой участок дороги (метров 50), который нужно отремонтировать: положить кусочек асфальта или хотя бы укрепить гравием или щебнем. Жители считают, что для этого не требуется сложных инженерных решений и капитальных вложений.




Борисов, улица Нормандия-Неман, рядом с ОАО «Экран». Обратите внимание на состояние дорожки к пешеходному переходу, которая упирается в знак.


Фото предоставлено читателем

А это фоторепортаж от нашего неравнодушного читателя из Солигорска. В этот раз он показывает благоустройство по улице Коммунальной. Вот так, например, выглядит пешеходная дорожка между домами № 15 и 7а.


Фото предоставлено читателем

После реконструкции внешней стороны улицы Коммунальной внутри двора решили не делать ремонт, и теперь на выезде из него постоянные лужи, так как уровень дороги внутри двора стал ниже и отсутствует ливнево-дождевая канализация.


Солигорск, пешеходные дорожки у дома № 8а по улице Строителей. Читатель назвал фото «Чудеса строительного промысла».


Минск, улица Якуба Коласа, 73, возле въезда на охраняемую стоянку. Здесь заметили аварийный приемник ливневки.


Фото предоставлено читателем

Минск, дорожка к метро рядом с домом по улице Калиновского, 74.

Интересно, по каким расценкам электрик штробил монолитные несущие колонны? Наверное, это дорогое удовольствие. Зато все провода спрятаны в стену.


Логойск. Люди жалуются на состояние тротуара и лестницы по улице Победы, 85: «С коляской не пройти, да и без нее можно ноги поломать».



Витебск, улица Воинов-Интернационалистов, 16. Во дворе жилого дома сначала провалился люк, затем кто-то прикрыл дырку старым креслом и оно тоже провалилось. Теперь провал прикрыли дверью (ее уже сломали).



Ну и что здесь не так? Специалисты, которые и прислали нам это фото, обращают внимание в первую очередь на дымоход газового котла — он сделан из труб для канализации. Так делать нельзя — для этого существуют специальные трубы.


Фото предоставлено читателем

Минск, улица Неманская, 80. Жители соседних домов предпочитают обходить этот забор вокруг заброшенной стройки стороной: он уже падал, и не однажды.



Дзержинск, улица Протасова, 7−3. На фото — не фронтовая дорога, а обычный въезд во двор.




Минск. Пешеходная дорожка, расположенная в торце домов № 6 и 8 по улице Белинского, является единственной дорогой к детскому саду № 174. Ее проложили здесь недавно, в 2017 году, но она уже разрушается. Интересно, те, кто ее строил, давали гарантию, что она прослужит всего несколько лет?


«Кручу-верчу, запутать хочу». Если именно это задумывал сантехник при монтаже этого коллекторного узла, то у него все получилось.


А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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