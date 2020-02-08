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Открытие больницы, школ, детского дома и пекарни. Как поселок Мир развивался до и после войны

08.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Открытие больницы, школ, детского дома и пекарни. Как поселок Мир развивался до и после войны

Вид на Мирский замок. 1950 год

80 лет назад Мир стал центром Мирского района, который просуществовал недолго, всего 16 лет. В декабре 1956 г. он вошел в состав Кореличского района. Однако архивные документы Государственного зонального архива в г. Новогрудок позволили заглянуть в прошлое и увидеть, какие события происходили в Мире в послевоенное время.

Прежде всего, большой интерес вызвали протоколы заседаний, решения исполнительного комитета Мирского районного Совета депутатов трудящихся за 1945–1956 гг., в которых указаны все изменения относительно открытия больницы, школ, детского дома, артелей, цехов, пекарни, гостиницы, отделения связи, магазинов, дома культуры, а также работы спиртзавода, колхоза «Заря», редакции и типографии районной газеты «Сцяг свабоды», строительства моста через реку Миранка, выселения жильцов, проживающих в Мирском замке в послевоенное время.

К примеру, стало известно, что в Мирском замке в послевоенные годы с 1939 по 1941 и с 1944 по 1950 гг. находилась сапожная артель «Новая жизнь», а также проживали местные жители, чьи дома были уничтожены войной. По состоянию на июнь 1950 г. в Мирском замке проживало 119 человек, в том числе 23 ребенка в возрасте до 7 лет. В сопровождении милиции их должны были выселить до 10 июля 1950 г. Земельный участок площадью 600 м2 под строительство павильона артели «Новая жизнь» был выделен только в мае 1956 г. по улице 17 Сентября между зданием гражданки Пушкарской и зданием зубоврачебного кабинета. Последняя семья выселилась из замка только в 1962 г.

Открытие больницы, школ, детского дома и пекарни. Как поселок Мир развивался до и после войны

Дворцовая часть Мирского замка. 1946 год

В протоколе № 5 от 14.02.1945 г. проанализирована работа Мирского спиртзавода. Указано, что установлены 2 цистерны емкостью 31 000 литров, капитально восстановлены разливочный цех и спиртохранилище. Открытие ликерного цеха было запланировано на 1 июня 1946 г.

После освобождения Беларуси в Мире был открыт детский дом им. Зои Космодемьянской. Однако послевоенное сложное положение сказывалось и на содержании детей, которые остались без родителей. В отчете директора детдома Кашкина за июль 1945 г. указывается, что в виду того, что баня и прачечная не построены, воспитанники грязные. К отопительному сезону детский дом не готов, топливом не обеспечен. Зафиксированы 4 случая побега. Некоторое улучшение положения наблюдается летом 1946 г. после смены руководства, когда директором был назначен Турматов, из отчета которого следует, что помещение отремонтировано и побелено, значительно улучшилось питание детей. Однако все также остро стоял вопрос подготовки к отопительному сезону: не в полном объеме были заготовлены дрова, отсутствовали зимние рамы. В детдоме на 70 воспитанников имелось всего лишь 30 кроватей, вследствие чего дети вынуждены были спать по несколько человек. В августе 1949 г. на ремонт помещений детдома по решению исполнительного комитета Мирского райсовета был выделен лесоматериал. В начале 1957 г. Кореличский детский дом был переведен в Мир, обустроившись, в основном, в жилом доме № 13 по улице Кирова. Здание под № 9 по той же улице, в котором находился ранее детский дом в Мире, в конце июля 1957 г. было передано под детский сад.

Остро в послевоенное время стоял вопрос восстановления жилых домов. По состоянию дел на начало 1946 г. была приведена статистика по жилым крестьянским домам в Мирском районе. Указывалось, что в довоенное время было зарегистрировано 520 крестьянских домов, из которых 344 уничтожены во время войны, 56 на тот момент отстроены, 108 построены заново.

Последствия войны привели к расширению и открытию новых отделений в районной больнице. В виду этого решением № 754 от 15 августа 1946 г. было принято передать каменный дом, занимаемый конторой МТС и расположенный в 15 м от больницы, для организации в нем хирургического отделения. Причины открытия аргументировались большим количеством инвалидов войны (420 человек), определенной отдаленностью от областного центра, отсутствием хирургической помощи, рядом случаев заболеваний со смертельным исходом. К 1949 г. в Мире дополнительно было открыто инфекционное отделение. Однако на тот момент больница не имела рентгеновского кабинета, а также не была укомплектована врачами узкой специальности, отсутствовал санпропускник при родильном отделении, имелись случаи грубого отношения с больными и отказа в приеме в больницу. Решением № 282 от 19.06.1953 г. по улице 17 Сентября под районную аптеку было передано недостроенное кирпичное здание.

Открытие больницы, школ, детского дома и пекарни. Как поселок Мир развивался до и после войны

Медперсонал Мирской районной больницы. 1940 гг.

Из документов следует, что в конце 1940-х гг. в Мире действовали 2 школы: Белорусская средняя школа с количеством классов – 18 и Русская неполная средняя школа с количеством классов – 8. В августе 1950 г. было передано под среднюю школу двухэтажное каменное здание.

Открытие больницы, школ, детского дома и пекарни. Как поселок Мир развивался до и после войны

4 класс Мирской СШ. 15 июня 1947 года

Особым событием у местных жителей стало строительство моста через реку Миранка по дороге Минск–Волковыск, окончание которого было запланировано на 15 июня 1949 г.

В изученных документах имеются сведения по Николаевскому костелу: схематический план и решение о передаче здания под районный дом соцкультуры. В решении № 178 от 21.05.1947 г. указано, что в связи с тем, что все население католического вероисповедания Мирского района, за исключением 5 человек, выехало в Польскую Республику, и на протяжении последних 4-х лет здание бездействует и никаких богослужений в нём не проводится, а дом соцкультуры сожжен немецкими захватчиками и вся культурно-просветительская работа проводится в помещении барачного типа, рассчитанном на 100 мест и имеющем общий зал и примитивную сцену, исполком Мирского райсовета просил Барановичский областной Совет депутатов трудящихся утвердить настоящее решение и ходатайствовать перед Советом Министров БССР о передаче здания бывшего костёла под районный дом соцкультуры. Этот же вопрос оставался нерешенным и в 1948 г., о чем свидетельствует очередное решение исполнительного комитета Мирского районного Совета депутатов трудящихся под № 103 от 24.03.1948 г. с приложенной справкой, содержащей результаты измерения костела. 28 апреля 1950 г. был составлен акт осмотра Николаевского костела, в результате чего было принято решение о разборке башни до уровня карниза общего здания, в виду того, что участились случаи падения с высоты обветривавшегося кирпича. В итоге районному дому культуры было передано кирпичное здание по улице Красноармейской в феврале 1951 г., ремонт в котором был окончен только в 1957 г. В этом здании дом культуры находится и по сегодняшний день.

Открытие больницы, школ, детского дома и пекарни. Как поселок Мир развивался до и после войны

Ремонт здания по ул. Первомайской. 1940-50 гг.

Парк около Мирского замка в течение нескольких десятилетий оставался любимым местом отдыха жителей Мира. В 1953 г. по решению исполнительного комитета Мирского районного Совета депутатов трудящихся было принято его благоустроить: проложить дорожки, устроить площадку для массовых гуляний, оборудовать и открыть лодочную станцию, площадки для волейбольных, футбольных и других игр, сделать ворота у входа в парк.

Документы свидетельствуют о том, что в Мире во второй половине 1940-х гг. действовал кинотеатр, директором которого в 1949 г. была назначена Л.Р. Воронович, сменив П.Г. Гришина. Также работала редакция и типография районной газеты «Сцяг свабоды». Летом 1953 г. была открыта детская библиотека.

Открытие больницы, школ, детского дома и пекарни. Как поселок Мир развивался до и после войны

Районная газета «Сцяг свабоды», 1944 год

Таким образом, документы из зонального архива в г. Новогрудок расширили документальную базу по истории г.п. Мир в послевоенный период и позволили заглянуть в прошлое.

Ольга НОВИЦКАЯ,

заместитель директора учреждения «Замковый комплекс «Мир»

Фото Белорусского госархива кинофотофонодокументов

и из архива А. Ситкевич

 
 
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80 лет назад Мир стал центром Мирского района, который просуществовал недолго, всего 16 лет. В декабре 1956 г. он вошел в
 
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