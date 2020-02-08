Белоруска Александра Романовская выиграла этап Кубка мира по фристайлу

Источник материала: Аргументы и факты

В американском Дир-Вэлли состоялся третий этап Кубка мира по лыжной акробатике фристайла. Уверенную победу на соревнованиях одержала белоруска Александра Романовская.

В финале наша спортсменка продемонстрировала прыжок, который судьи оценили в 106,74 балла. Ближайшая преследовательница американка Меган Ник показала результат 83,89 балла. В соревнования приняла участие еще одна белоруска Анна Гуськова. Олимпийская чемпионка заняла 13-е итоговое место.

В мужской части соревнований лучшим из белорусов стал Максим Густик, который занял 7-е место. Павел Дик стал 14-м, Дмитрий Мазуркевич – 25-м. Выиграл этап Кубка мира россиянин Максим Буров.

Примечательно, что на соревнованиях не выступали спортсмены из Китая, которые традиционно сильны в этом виде программы. Китайские спортсмены пропустили этап в Дир-Вэлли, так как готовились к участию в Китайских зимних спортивных играх в эти даты. Из-за эпидемии коронавируса соревнования перенесли на следующий год. Китайские фристайлисты находятся сейчас на карантине.

Победа на этапе Кубка мира позволила Александре Романовской захватить лидерство в общем зачете у лыжных акробатов (260 очков). Ближайшая соперница – китаянка Сю Ментао (200). В мужском зачете лучший из белорусов – Максим Густик (7-е место).

Следующий этап Кубка мира у лыжных акробатов пройдет в Москве 15 февраля. 22 февраля спортсмены будут соревноваться в Раубичах.