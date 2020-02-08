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Названо животное, которое могло быть переносчиком коронавируса
08.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Найденный в организме этих млекопитающих штамм на 99% идентичен обнаруженному у заразившихся людей, передает Euronews.
Вероятным промежуточными переносчиками нового коронавируса могут быть панголины.
Ученые Южно-Китайского сельскохозяйственного университета установили, что штамм, найденный в организме этих млекопитающих, близких к броненосцам и муравьедам, на 99% идентичен обнаруженному у заразившихся людей.
Благодаря этому вакцина может быть разработана быстрее, однако некоторые эксперты сомневаются.
— Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы вакцина была готова вовремя и помогла справиться с эпидемией, — отмечает профессор Чару Каушик из Университета Макмастера в Канаде.
Известно, что ВОЗ призвала мировое сообщество выделить 675 миллионов долларов на борьбу с
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Найденный в организме этих млекопитающих штамм на 99% идентичен обнаруженному у заразившихся людей, передает Euronews. Вероятным промежуточными переносчиками...
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