Названо животное, которое могло быть переносчиком коронавируса

Источник материала: Вороновская газета

Найденный в организме этих млекопитающих штамм на 99% идентичен обнаруженному у заразившихся людей, передает Euronews.

Вероятным промежуточными переносчиками нового коронавируса могут быть панголины.

Ученые Южно-Китайского сельскохозяйственного университета установили, что штамм, найденный в организме этих млекопитающих, близких к броненосцам и муравьедам, на 99% идентичен обнаруженному у заразившихся людей.

Благодаря этому вакцина может быть разработана быстрее, однако некоторые эксперты сомневаются.

— Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы вакцина была готова вовремя и помогла справиться с эпидемией, — отмечает профессор Чару Каушик из Университета Макмастера в Канаде.