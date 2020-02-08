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Как различные алкогольные напитки бьют по организму. Инфографика

08.02.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На этой неделе врачи назвали пиво самым вредным алкогольным напитком.




На этой неделе врачи назвали пиво самым вредным алкогольным напитком. Нарколог Даниил Покровский в интервью "Вечерней Москве" сообщил, что хотел бы запретить пиво. В нём содержатся тяжёлые соединения, которые отравляют весь организм. Предельно допустимая норма для организма — всего 375 мл. А зачастую пиво употребляют литрами. Между тем это не первое заявление врачей, которые назначают различные алкогольные напитки главными врагами здоровья. Мы составили для вас карту, где видно, как и какой крепкий напиток ударяет по вашему организму и к каким последствиям это может привести.
 
 
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На этой неделе врачи назвали пиво самым вредным алкогольным напитком.
 
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