Жертвами коронавируса в Китае стали 722 человека

Источник материала: Вороновская газета





В результате заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае погибли 722 человека, 2050 выздоровели, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Государственного комитета по гигиене и здравоохранению КНР.

По данным комитета, в регионах Китая зарегистрировано 31774 случая заболевания пневмонией, из которых 6101 — тяжелый. При этом подтверждены 34546 случаев заражения инфекцией, а у 27657 человек наличие коронавируса нового типа подозревается.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных.

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