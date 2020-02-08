Трагедия в Казахстане: восемь человек погибли в массовой драке

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«40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались», — сказал Тургумбаев. По его словам, различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое — огнестрельные ранения.





По словам министра МВД, инцидент произошел вечером 7 февраля на окраине села Масанчи. В драке участвовали около 70 «агрессивно настроенных» жителей.





«Провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее и через мессенджеры и социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта», — заявил он. После появления сообщений в соцсетях из соседних населенных пунктов в Масанчи прибыли еще 300 человек. Участники драки оказали активное сопротивление полиции, нападали на них с металлическими предметами, забрасывали камнями и стреляли в сотрудников органов внутренних дел.





Идет расследование по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и об убийстве.





Ранее о беспорядках высказался президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он назвал произошедшее конфликтом между местными жителями, которым воспользовались провокаторы.





По одной из версий, беспорядки и погромы начались после погони полиции за машиной нарушителя, который остановился только во дворе своего дома. Его родственники оказали полицейским сопротивление и закидали их автомобиль камнями. На снятых в месте события кадрах видны горящие дома и автомобили.



