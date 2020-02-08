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Трагедия в Казахстане: восемь человек погибли в массовой драке

08.02.2020 10:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Восемь человек стали жертвами массовой драки на юге Казахстана. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев, передает РИА Новости.

Скриншот: видео РЕН ТВ

«40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались», — сказал Тургумбаев. По его словам, различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое — огнестрельные ранения.

По словам министра МВД, инцидент произошел вечером 7 февраля на окраине села Масанчи. В драке участвовали около 70 «агрессивно настроенных» жителей.

«Провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее и через мессенджеры и социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта», — заявил он. После появления сообщений в соцсетях из соседних населенных пунктов в Масанчи прибыли еще 300 человек. Участники драки оказали активное сопротивление полиции, нападали на них с металлическими предметами, забрасывали камнями и стреляли в сотрудников органов внутренних дел.

Идет расследование по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и об убийстве.

Ранее о беспорядках высказался президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он назвал произошедшее конфликтом между местными жителями, которым воспользовались провокаторы.

По одной из версий, беспорядки и погромы начались после погони полиции за машиной нарушителя, который остановился только во дворе своего дома. Его родственники оказали полицейским сопротивление и закидали их автомобиль камнями. На снятых в месте события кадрах видны горящие дома и автомобили.
 
 
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Восемь человек стали жертвами массовой драки на юге Казахстана. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев, передает РИА Новости.
 
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