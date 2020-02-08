ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Айтишник создал бота, который вместо него ведёт Tinder и общается с девушками. Успешно!

08.02.2020 12:33 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Айтишник создал алгоритмы, которые теперь ведут его профиль в тиндере без его помощи. Бот изучил предпочтения парня и автоматически отобрал девушек, которые могут ему понравиться, а затем начал переписку сразу со всеми, пишет Medialeaks. Помощью этой системы можете воспользоваться и вы.

Джеффри Ли, исследователь данных из компании DoorDash, в 2018 году придумал разработку Date-a-Miner для тиндера, которая начала вместо него выбирать собеседниц. Для этого парню пришлось обучить тиндер своим предпочтениям – примерами стали понравившиеся фотографии женщин из библиотеки Google, и со временем бот начал подыскивать ему похожие варианты. Но сперва Date-a-Miner не принес автору успеха, и Ли забросил свою идею.

Уже в 2020 году наработками Джеффри заинтересовался Роберт Уинтерс, программист из Бельгии. Парень решил прокачать навыки кодинга и улучшить свою личную жизнь, не проводя много времени в тиндере. Уинтерс посмотрел на код Ли и понял, каким должен быть следующий шаг: он перепрограммировал бота и выучил его разговаривать. Для этого парень использовал стандартные ветки диалогов из рудиментарных чатов.

Обновленный бот смог одновременно просматривать и отсеивать профили сотен девушек и общаться с теми, кто поставил взаимный лайк. Ничего не делая, Уинтерс получал по пять мэтчей в неделю и «общался» с 200 девушками одновременно. Но через какое-то время использования бота тиндер заблокировал его профиль, заметив подозрительную активность. Тем не менее айтишник охотно поделился инструкцией по установке бота на портале GitHub.

Читайте по теме: Я завела Tinder маме. Есть ли шанс на адекватный мэтч, если вам 45+

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Айтишник создал алгоритмы, которые теперь ведут его профиль в тиндере без его помощи. Бот изучил предпочтения парня и автоматически отобрал девушек, которые могут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названо животное, которое могло быть переносчиком коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика