Айтишник создал бота, который вместо него ведёт Tinder и общается с девушками. Успешно!

Источник материала: KYKY

Айтишник создал алгоритмы, которые теперь ведут его профиль в тиндере без его помощи. Бот изучил предпочтения парня и автоматически отобрал девушек, которые могут ему понравиться, а затем начал переписку сразу со всеми, пишет Medialeaks. Помощью этой системы можете воспользоваться и вы.

Джеффри Ли, исследователь данных из компании DoorDash, в 2018 году придумал разработку Date-a-Miner для тиндера, которая начала вместо него выбирать собеседниц. Для этого парню пришлось обучить тиндер своим предпочтениям – примерами стали понравившиеся фотографии женщин из библиотеки Google, и со временем бот начал подыскивать ему похожие варианты. Но сперва Date-a-Miner не принес автору успеха, и Ли забросил свою идею.

Уже в 2020 году наработками Джеффри заинтересовался Роберт Уинтерс, программист из Бельгии. Парень решил прокачать навыки кодинга и улучшить свою личную жизнь, не проводя много времени в тиндере. Уинтерс посмотрел на код Ли и понял, каким должен быть следующий шаг: он перепрограммировал бота и выучил его разговаривать. Для этого парень использовал стандартные ветки диалогов из рудиментарных чатов.

Обновленный бот смог одновременно просматривать и отсеивать профили сотен девушек и общаться с теми, кто поставил взаимный лайк. Ничего не делая, Уинтерс получал по пять мэтчей в неделю и «общался» с 200 девушками одновременно. Но через какое-то время использования бота тиндер заблокировал его профиль, заметив подозрительную активность. Тем не менее айтишник охотно поделился инструкцией по установке бота на портале GitHub.