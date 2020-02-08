Почему дорожает белорусская «молочка», что будет дальше с ценами и сколько она стоит в России

Источник материала: Tut.by

В Беларуси дорожают молочные продукты. Нельзя сказать, что рост цен происходит резко, но копейка к копейке и некоторые позиции за прошлый год, согласно статистике Белстата, в среднем прибавили больше 15%. Торговые сети прогнозируют, что подорожание продолжается и в этом году. В январе — начале февраля этого года практически все поставщики подняли отпускные цены на «молочку» на 1,5−5%, рассказывают в торговых сетях. FINANCE.TUT.BY попытался разобраться, почему дорожает "молочка", сравнил, как за год изменились цены на одинаковые продукты в одном и том же магазине и посмотрел, сколько они стоят в России.





На сколько подорожала белорусская "молочка"

Еще в августе прошлого года Министерство антимонопольного регулирования отмечало , что динамика роста потребительских цен на социально значимые товары, к которым относятся и молочные продукты, была значительно выше темпов подорожания других продовольственных товаров. Проще говоря, «социалка» дорожала активнее, чем в целом товары. Некоторые продукты подорожали на 9−11%.

Чтобы не допустить ускорения годовой инфляции, а также сохранить доступность необходимых продуктов в первую очередь для уязвимых слоев населения, министерство рекомендовало торговле придерживаться предельных максимальных торговых надбавок.

К примеру, на молоко коровье пастеризованное жирностью до 2,5% включительно без вкусовых добавок и наполнителей рекомендовано было устанавливать надбавку не больше 15% с учетом оптовой надбавки. То есть плюс максимум 15% к цене производителя. Не больше такой надбавки чиновники предложили делать на обычный кефир до 2,5% жирностью, сметану до 20% и творог жирностью до 6% без наполнителей и добавок. В отношение сливочного масла жирностью до 72,5% предельную надбавку рекомендовали в размере 20%, а твердого и полутвердого весового сыра — не больше 30%.

Позже чиновники говорили, что по результатам мониторингов, которые проводят специалисты ведомства и профсоюзы, около 80% торговых объектов придерживаются рекомендованных торговых надбавок. Однако несмотря на это, цены все равно ползут вверх. На некоторые молочные продукты с января-февраля прошлого года по февраль нынешнего они поднялись на несколько десятков копеек.

Мы посмотрели, как изменились цены на одинаковые молочные продукты в одном и том же магазине в феврале 2020 года в сравнении с январем-февралем прошлого.

Рост цен на "молочку" зафиксировал и Белстат. Если проанализировать динамику средних цен, можно увидеть, что эти продукты на протяжении 2019 года дорожали, но не каждый месяц. К примеру, средняя цена килограмма твердого сыра выросла на 2,05 рубля, сливочного масла — на 1,54. Литр молока в среднем подорожал на 0,11 рубля.

Почему растут цены на "молочку"

Торговые сети отмечают, что в последнее время торговые надбавки они не увеличивали, а даже наоборот снижали, то есть рост цен инициируют не они.

— В январе — феврале 2020 года практически все поставщики подняли отпускные цены на «молочку» на 1,5−5%, — рассказали в сети магазинов «Санта». — А вот торговые надбавки у нас остались на прежнем уровне. Более того, в некоторые регионах мы их даже снизили в среднем на 5% на всю традиционную «молочку», чтобы сделать ее доступнее для покупателей.

В магазине еще одной белорусской торговой сети подтвердили — цены растут у поставщиков.

— Они и в прошлом году потихоньку поднимались. В январе-феврале этого года наши поставщики увеличили отпускные цены где-то на 3−4% в среднем, — рассказали в супермаркете. — Но подорожали у нас далеко не все позиции. Есть молоко в пакетах и по 0,99 рубля, сметана 200 граммов по такой же. Цены подросли на продукцию с большим сроком хранения, скажем, на молоко в тетрапаке. Но, если честно, для тех, кто его покупал раньше, 10 копеек не сыграют никакой роли. А если сыграют, то есть подешевле.

Чиновники подтвердили — молочные продукты действительно слегка подорожали. Однако нельзя сказать, что это происходит только из-за какого-то одного звена, подорожание идет на всей цепочке, то есть и у поставщиков сырья, и у переработчиков, и у торговли.

— Если посмотреть на индексы цен производителей сырого молока, там идет рост, — отметили в министерстве.

По данным Белстата, декабрьские цены производителей сельскохозяйственной продукции в животноводстве по сравнению с аналогичным временем 2018 года выросли на 6,3%. Цены производителей промышленной продукции, в частности потребительских товаров, к которым относятся и продукты питания, в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 повысились на 3%.

Как пояснили в МАРТ, у переработчиков растут затраты. К примеру, дорожают энергоносители.

Почему в магазинах появилось много красных ценников на молочные продукты

Сейчас на полках в магазинах довольно много продуктов с красными ценниками. На некоторые дают приличные скидки. К примеру, пачку масла можно купить за 2,45 рубля, вместо 2,89, глазированный сырок за 0,55 рубля вместо 0,69, творог за 1,99 рубля, а не за 2,29. Не связано ли это с падением спроса на них из-за роста цен? Может, магазины таким образом избавляются от товара, который долго не продается?

— Никакой аномалии здесь нет. У нас традиционно многие молочные продукты идут по акционным ценам. Кроме того, мы «подсвечиваем» стикеры на самые недорогие продукты, чтобы покупатели могли легко ориентироваться и экономить, — пояснили обилие красных ценников в сети магазинов «Санта».

В магазине другой торговой сети сказали, что рост цен на "молочку" никак не сказывается на спросе. По крайней мере пока.

— Молоко, сметана, творог и прочее — это продукты первой необходимости. Нужно чтоб цены очень сильно взлетели, чтобы их стали меньше покупать, — отметили в магазине. — Но подорожание ведь незначительное, поэтому спрос остался прежним. Тем более что подорожало далеко не все.

В магазине пояснили, что красные ценники у них не только на «молочку», но и на многие другие товары, чтобы привлечь покупателей.

Сколько стоит наше молоко, сметана и творог в России

Немалая часть белорусской "молочки", несмотря на все санкции и запреты Россельхознадзора, уезжает на экспорт в Россию. За 11 месяцев прошлого года только сыра и творога мы отправили соседям больше 200 тысяч тонн. Это 94,6% от общего объема экспорта этих продуктов в нашей стране. Также мы поставляем в Россию молоко, кефир, масло, йогурты и многое другое.

Летом прошлого года мы уже сравнивали цены на белорусские продукты в магазинах Минска и Санкт-Петербурга. У соседей они оказались значительно выше, чем у нас. Мы выяснили, как дела с ценами там и здесь сейчас — посмотрели стоимость одних и тех же молочных продуктов в одной из российских и в белорусской службе доставки товаров.

Интересно, что для России и Беларуси некоторые продукты фасуются в разные по объему упаковки. К примеру, у нас мы не нашли сметаны «Брест-Литовск» жирностью 20% в упаковках по 315 граммов. У нас есть 400. Подобная ситуация и с некоторыми другими продуктами. Но даже несмотря на меньший объем, в России эти продукты почти в 2 раза дороже.

Будут ли молочные продукты дорожать и дальше

Очевидно, что рост затрат на сырье, переработку отразится и на кармане конечного покупателя. Однако в МАРТ напоминают, что их ведомство при возникновении вопросов к росту цен и ценообразованию может ввести ценовое регулирование на эти продукты сроком до 90 дней в год.

Напомним, в списке социально значимых товаров также числятся свежая рыба семейства карповых, свежемороженая рыба в тушках, с головой и без, потрошеная и непотрошеная, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, сахар белый кристаллический, соль поваренная пищевая, хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок, макароны не из твердых сортов пшеницы, рис белый шлифованный, крупа гречневая, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, мясо — говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров, яйца, детское питание: сухие смеси, каши, консервы и соки.