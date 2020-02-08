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«Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила». В Гомеле исполнили песню о пионере, штурмовавшем Рейхстаг
Источник материала: СТВ
Фотография мальчика-солдата на ступенях поверженного Рейхстага обошла весь мир. После этого о Жоре Артеменкове писали книги, очерки и статьи, а его историю стали рассказывать на экскурсиях в музеях разных стран.
В музее боевой славы гомельской школы № 4, кроме пионерского галстука, который носил легендарный сын полка, есть ещё одна интересная реликвия. Партитура песни «Пионер, штурмовавший Рейхстаг», посвящённой Жоре Артеменкову.
Музыка Маргариты Кочетовой, слова Валерия Шумилина. Авторы песни приезжали в Гомель, чтобы лично познакомиться с пионером-героем. Юбилейный год Великой Победы – отличный повод дать песне вторую жизнь.
Сейчас так не пишут, о таком не поют. Дети XXI века пытаются понять и прожить чувства ребёнка войны. Работа над песней неожиданно для всех превращается в настоящий эксперимент.
Это лишь первые репетиции. Но руководитель вокальной студии Инна Сороколетова уверена: музыка запала в детские души с первых аккордов.
Песня о юном герое вновь звучит, благодаря детям, никогда не знавшим ужасов войны. 9 мая эта музыка станет частью большого праздника и тронет невидимые струны ещё не одной юной души.
Как Вы думаете, сегодняшние мальчишки способны на все эти испытания?
Смелость, честь, отвага, дружба и любовь к Родине. Эти вечные ориентиры настоящего человека, словно магнит, подсознательно влекут к образу Жоры Артеменкова людей вот уже не одно поколение. И дети XXI века, к счастью, не стали исключением.
Вера Рыбочкина, учащаяся 3 «А» класса средней школы № 4 г. Гомель:
Как думаешь, сегодня если бы нужно было защищать свою Родину, свой город, мальчишки бы пошли?
Волею судеб история Жоры Артеменкова продолжает жить и после его смерти. С пониманием этого на ум сам собой приходит простой вопрос: что же это, если не бессмертие?
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«Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила». В Гомеле исполнили песню о пионере, штурмовавшем Рейхстаг
Фотография мальчика-солдата на ступенях поверженного Рейхстага обошла весь мир. После этого о Жоре Артеменкове писали книги, очерки и статьи, а его историю стали...
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