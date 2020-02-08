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«Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила». В Гомеле исполнили песню о пионере, штурмовавшем Рейхстаг

08.02.2020 14:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Фотография мальчика-солдата на ступенях поверженного Рейхстага обошла весь мир. После этого о Жоре Артеменкове писали книги, очерки и статьи, а его историю стали рассказывать на экскурсиях в музеях разных стран.

«Берлин не снится мне. Мне снятся те люди, с которыми я был. Это ведь бесподобные люди!» Как пионер штурмовал Рейхстаг, а потом его разыскивали по всему СССР

«Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила». В Гомеле исполнили песню о пионере, штурмовавшем Рейхстаг

В музее боевой славы гомельской школы № 4, кроме пионерского галстука, который носил легендарный сын полка, есть ещё одна интересная реликвия. Партитура песни «Пионер, штурмовавший Рейхстаг», посвящённой Жоре Артеменкову.

«Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила». В Гомеле исполнили песню о пионере, штурмовавшем Рейхстаг

Впервые ее исполнили пятиклассники 4-й гомельской школы в далеком 1977 году. Об этом свидетельствует дарственная надпись автора слов. Но как звучит эта мелодия, никто не слышал уже долгие десятилетия.

Музыка Маргариты Кочетовой, слова Валерия Шумилина. Авторы песни приезжали в Гомель, чтобы лично познакомиться с пионером-героем. Юбилейный год Великой Победы – отличный повод дать песне вторую жизнь.

Сейчас так не пишут, о таком не поют. Дети XXI века пытаются понять и прожить чувства ребёнка войны. Работа над песней неожиданно для всех превращается в настоящий эксперимент.

«Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила». В Гомеле исполнили песню о пионере, штурмовавшем Рейхстаг

Слова песни:
«Память сердца бойцам дорога, Время нашим потомкам поведай.
Как в бою мы теснили врага, в смертной битве добыли Победу.
Едким дымом Рейхстаг был объят. Гул зловещий от выстрелов частых.
Алый стяг водрузил наш солдат, сын полка – пионерский свой галстук.
Пионер, штурмовавший Рейхстаг, к нам в отряды приходишь легендой:
над Берлином твой галстук победный полыхал, словно огненный стяг. Пионер, штурмовавший Рейхстаг».

Это лишь первые репетиции. Но руководитель вокальной студии Инна Сороколетова уверена: музыка запала в детские души с первых аккордов.

«Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила». В Гомеле исполнили песню о пионере, штурмовавшем Рейхстаг

Ирина Сороколетова, руководитель студии «Нюанс» детской школы искусств № 6 г. Гомель:
Произведение трогает за душу. Дети начинают петь – у них слёзы наворачиваются. Говорят, Инна Викторовна, мурашки по телу. Потому что в музыке заложено что-то такое мощное, она действует на подсознание. Я говорю: ребята, это же ваш ровесник, он дошёл до Берлина! А они не понимают – как это он воевал? Для них это своего рода шок. Я очень рада, что они тронули эту композицию, через себя прочувствовали. Я надеюсь, что это всколыхнёт их сердца, и они мыслить начнут по-другому.

Песня о юном герое вновь звучит, благодаря детям, никогда не знавшим ужасов войны. 9 мая эта музыка станет частью большого праздника и тронет невидимые струны ещё не одной юной души.

«Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила». В Гомеле исполнили песню о пионере, штурмовавшем Рейхстаг

Как Вы думаете, сегодняшние мальчишки способны на все эти испытания?

Георгий Артеменков, ветеран ВОВ, участник штурма Рейхстага:
Я бы сказал, что наша молодёжь зависит от нас. И я по своему правнуку считаю, что да. Просто их надо к этому готовить. Чтобы они знали, что всё это, дома, всё, что строится вокруг – всё это для людей. Что не дай Бог что-нибудь, они должны это счастье отстаивать.

Смелость, честь, отвага, дружба и любовь к Родине. Эти вечные ориентиры настоящего человека, словно магнит, подсознательно влекут к образу Жоры Артеменкова людей вот уже не одно поколение. И дети XXI века, к счастью, не стали исключением.

«Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила». В Гомеле исполнили песню о пионере, штурмовавшем Рейхстаг

Вера Рыбочкина, учащаяся 3 «А» класса средней школы № 4 г. Гомель:
Он добрый, смелый, отважный. Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила.

Как думаешь, сегодня если бы нужно было защищать свою Родину, свой город, мальчишки бы пошли?

Станислав Кучинский, учащийся 3 «А» класса средней школы № 4 г. Гомель:
Да. Потому что Родина – это родное всё, тебе знаком каждый переулок. И Родину нудно защищать. Потому что другой Родины никогда не будет.

«Он хороший мальчик, я бы точно с ним дружила». В Гомеле исполнили песню о пионере, штурмовавшем Рейхстаг

Волею судеб история Жоры Артеменкова продолжает жить и после его смерти. С пониманием этого на ум сам собой приходит простой вопрос: что же это, если не бессмертие?

Люди в материале: Ирина Сороколетова, Георгий Артеменков
 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Фотография мальчика-солдата на ступенях поверженного Рейхстага обошла весь мир. После этого о Жоре Артеменкове писали книги, очерки и статьи, а его историю стали...
 
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