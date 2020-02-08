Подробности: обвиняемый во взяточничестве экс-директор Пружанского завода радиодеталей изменил показания

Виктора Калиха и экс-руководителя ООО «МЭР» Александра Козловского, пишет Брестская газета. В Брестском областном суде 7 февраля продолжилось слушание дела по обвинению в получении и даче взяток в крупном размере в отношении директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей» (ПЗР)и экс-руководителя ООО «МЭР»Брестская газета.





Первым на суде слово предоставили взяткодателю. Александр Козловский признался, что давал взятки Калиху. Их сумма была оговорена. По заверениям бывшего директора ООО «МЭР», за хорошие условия аренды площадей ПЗР его директор ежемесячно просил сумму, эквивалентную 600 долларам США. Также небольшое денежное вознаграждение предполагалось за гальванопокрытие заводом деталей, но эта сумма уже не была постоянной.





На вопрос о том, что именно имелось ввиду под хорошими условиями, экс-руководитель ООО «МЭР», заявил, что боялся, что если не будет платить Калиху, то тот искусственно создаст условия, которые будут препятствовать работе ООО «МЭР». А именно речь шла об отключении ЖКУ, вентиляции и грузовых лифтов.





Взятки Козловский платил из средств фонда своего предприятия, предназначенных для обслуживания арендуемых помещений, ремонта оборудования и прочего.

Всего, по словам Козловского, за 2018 – 2019 годы он передал Калиху около 10 тысяч долларов.

Виктор Калих с суммой, переданной ему, согласился, однако сообщил, что никогда не называл каких-либо цифр, не требовал и не угрожал. Он заявил, что не мог отключить электроэнергию на арендуемых «МЭР» площадях, поскольку ООО заключал договор напрямую с электросетями. Что касается вентиляции и лифтов, то Калих утверждает, что «единолично не мог повлиять на договорные обязательства».





Кроме того, отключение вентиляции, например, напрямую сказалась бы и на работе самого ПЗР.





«Завод – мое детище, и я не мог сделать ему больно», – сказал на суде бывший директор.





На вопрос о том, за что в таком случае, по его мнению, Козловский передавал ему деньги, Калих объяснил, что впервые он получил от того валюту как раз в период 50-летнего юбилея пружанского завода, на мероприятия по случаю которого взяткодатель «пришел без подарка». Врученные 700 долларов Калих воспринял как презент ко дню рождения предприятия, а эти деньги вложил в торжество.





Последующие суммы он считал, как заявлял и ранее, компенсацией за его дискредитацию перед премьер-министром. Напомним, руководитель «МЭРа» 1 сентября 2017 года во время визита Андрея Кобякова (занимал должность премьер-министра с 27 декабря 2014 года по 18 августа 2018 года) на пружанский завод заявил, не посоветовавшись с Калихом, что собирается выкупить у ПЗР некоторые арендуемые площади. Это, по словам Виктора Михайловича, очень его задело как руководителя предприятия, в чем он и упрекнул Козловского.









Адвокат Калиха попросил приобщить к материалам дела квитанцию, которая свидетельствует о том, что бывший руководитель ПЗР перечислил в счет государства сумму, которую незаконно получил от Козловского. За вычетом тех 1 200 долларов и 210 рублей, которые у него изъяли при поимке с поличным, он перевел в государственную казну 18 335 рублей и 20 копеек.





К слову, Виктор Калих на суде 7 февраля признался, что все же был в курсе того, что в том свертке, с которым его задержали 2 июля 2019 года, были деньги, но какая там сумма, он был не в курсе. Хотя на слушании дела 21 января он это отрицал.

Также, напомним, что на том заседании ни один из обвиняемых не признал полностью вменяемые ему преступления. И Калих, и Козловский заявляли, что было лишь четыре эпизода передачи денег на общую сумму около 4 200 белорусских рублей, да и те взятками они не считали.

По материалам следствия, с февраля 2017-го по июль 2019 года общая сумма, которую Александр Козловский передал Виктору Калиху, составила 41 503,4 белорусского рубля или 1 627,5 базовых величин.



