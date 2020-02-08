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На Машерова BMW протаранил Geely: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Четыре автомобиля столкнулись на проспекте Машерова, пострадали два человека. Об этом
Авария произошла днем 8 февраля. Предварительно установлено, что водитель BMW ехал по проспекту Машерова со стороны улицы Кропоткина в направлении улицы Куйбышева и не уступил дорогу Geely, который двигался по улице Богдановича. От удара последний отбросило на стоящие Ford и BMW.
В результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажирка Geely. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.
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В результате ДТП травмы получили водитель и пассажирка Geely.
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