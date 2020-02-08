На Машерова BMW протаранил Geely: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Четыре автомобиля столкнулись на проспекте Машерова, пострадали два человека. Об этом сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

Авария произошла днем 8 февраля. Предварительно установлено, что водитель BMW ехал по проспекту Машерова со стороны улицы Кропоткина в направлении улицы Куйбышева и не уступил дорогу Geely, который двигался по улице Богдановича. От удара последний отбросило на стоящие Ford и BMW.



Фото: ГАИ

В результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажирка Geely. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.