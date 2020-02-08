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"Свое лицо видела?": Ургант осадил наглую Собчак

08.02.2020 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иван Ургант пригласил в свое вечернее шоу Ксению Собчак. О событии рассказала "блондинка в шоколаде" в инстаграм-аккаунте.


Кадр youtube.com

Звезда выложила в микроблоге совместную фотографию с телеведущим. Стоит отметить, что для эфира женщина выбрала черный брючный костюм необычного кроя. Атласный пиджак пикантно оголяет плечи жены Константина Богомолова, а дополняет образ крупное драгоценное украшение на шее.

Ксения Собчак в подписи к кадру призвала всех посмотреть передачу с ее участием и отметила, что давно так не смеялась. Она поделилась отрывком интервью. "Вань,с твоим лукавым лицом на телеканале "Спас" работать, и говорить про серьезные вещи нельзя", – попыталась нагло пошутить телеведущая.


"Ксюш,ты свое-то лицо видела? Этот человек мне будет про лукавое лицо говорить?" – парировал Иван Ургант, нисколько не смутившись.

"Добро" и "зло" встретились! Должен быть классный выпуск", – написала одна из фолловеров бывшей ведущей "Дома-2". Также многие оценили чувство юмора шоумена: "За Ваней не заржавеет", "Классный Ургант, недавно пересматривала его выпуски – просто надорвала живот".

Напомним, ранее Иван Ургант едко прокомментировал очередной проморолик Ксении Собчак к ее новой программе "Док Ток". Телеведущий сострил, что женщина все никак не может отмыться от чего-то, раз уже во второй рекламе подряд купается в ванне.
 
 
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Иван Ургант пригласил в свое вечернее шоу Ксению Собчак. О событии рассказала "блондинка в шоколаде" в инстаграм-аккаунте.
 
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