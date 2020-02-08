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Дело в шляпке. Трикотажные береты снова набирают силу

08.02.2020 14:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дело в шляпке. Трикотажные береты снова набирают силу
АиФ

Давно ли вы видели на улице женщину в шляпке? И дело даже не в сезоне, да и зима в этом году вполне европейская, можно обойтись без плотных капюшонов и ушанок. Но изящных, эффектных шляпок в столице все равно не так уж много. Ни зимой, ни в другое время года. А может, я ошибаюсь?

«АиФ» решил узнать все о красоте и стиле у модистки, дизайнера головных уборов Марины Духан.

- Складывается впечатление, что сейчас дамам не до шляпок.

- Конечно, шляпная культура немного «выветрилась», хотя навсегда осталась в литературе и кино. И, когда видишь весь образ, понимаешь, как это красиво, женственно. Но я общаюсь с людьми, которые любят и носят шляпки. Среди них много молодых девушек, а зрелые леди, которые и раньше носили шляпки, просто не изменяют традиции.

- Модные вязаные шапочки вас не огорчают?

- Вязаная шапка - это другое. Знаете, женщина ведь все равно хочет всегда оставаться женщиной, и мужчины на это откликаются, испытывая интерес к романтичному образу. Знаю истории, когда шляпки даже помогали знакомиться. Сейчас часто слышу, что в шляпке некуда пойти, неудобно ездить. Хотя их активно носили в 40-е и 50-е годы, когда удобств было гораздо меньше, при этом ничто не мешало использовать предписанный временем аксессуар.

Дело в шляпке. Трикотажные береты снова набирают силу
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Любовь из театра

- Откуда ваша любовь к шляпкам?

- Наверное, из театра. Я когда-то училась в театральной студии и с большим удовольствием носила котелок. Он «жив» до сих пор. Надеваю свои шляпки и вижу, как люди вокруг начинают улыбаться. Был случай в Санкт-Петербурге: я пошла с другом в Ботанический сад, разумеется, в шляпке, и вдруг меня обогнала молодая девушка и сказала: «Вы выглядите потрясающе». Мой друг даже растерялся и спросил: «А я?» На что она ответила: «А вы соответствуете».

- А существует ли «язык шляпок»?

- Пару веков назад он был более явный, конечно. Ну а сейчас можно сказать, что женщины, которые носят кепку, - это такие «унисекс» с сильным характером, тогда как дамы в шляпке с вуалькой романтичны. В любом случае шляпа очень усиливает образ.

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- Что будет в шляпной моде в новом весеннем сезоне?

- Эта мода не так выражена, но она существует. Долгое время в моде была «федора», потом появилось канотье. Сейчас снова становятся популярными трикотажные береты. Но я считаю, что прелесть шляпки в том, что она очень индивидуальна. А чтобы оставаться в цветовом тренде, достаточно украсить ее ленточкой или брошью соответствующего цвета.

- Настоящая женщина может сделать из ничего скандал, салат и шляпку. Из чего вам приходилось делать шляпки?

- Ой, из всего, из любых материалов. Их сейчас так много, у модисток столько возможностей. Можно экспериментировать с фактурой, цветом, формой. Я люблю фантазировать и рада, что есть такие поклонники шляп, у которых их очень много.

- А у вас сколько шляпок?

- Не считала… У меня ведь не только мои шляпки, но и шляпки разных дизайнеров. Повторю - это самый яркий аксессуар.

 

 
 
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Долгое время в моде была «федора», потом появилось канотье. Сейчас снова набирают силу трикотажные береты.
 
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