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В Минске на остановочных пунктах установят еще 100 электронных табло

08.02.2020 14:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске на остановочных пунктах установят еще 100 электронных табло
Фото из открытых источников

В Минске на остановочных пунктах установят еще 100 электронных табло В Минске все же не будет блокировать валидаторы во время движения автобуса
В Минске продолжается оборудование остановочных пунктов общественного транспорта электронными информационными табло. По информации «Минск-Новости», в 2020 году установят еще 100 электронных табло.

Отмечается, что новые табло в первую очередь установят там, где пересекается большое количество городских маршрутов. Отметим, что по состоянию на начало 2020 года электронными табло оборудованы 460 остановочных пунктов в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Новые информационные табло появятся в течение 2020 года.
 
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