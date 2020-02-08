Отмечается, что новые табло в первую очередь установят там, где пересекается большое количество городских маршрутов. Отметим, что по состоянию на начало 2020 года электронными табло оборудованы 460 остановочных пунктов в Минске.
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В Минске на остановочных пунктах установят еще 100 электронных табло
08.02.2020 14:39 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Отмечается, что новые табло в первую очередь установят там, где пересекается большое количество городских маршрутов. Отметим, что по состоянию на начало 2020 года электронными табло оборудованы 460 остановочных пунктов в Минске.
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Новые информационные табло появятся в течение 2020 года.
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