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Температурный рекорд в Антарктиде: из-за потепления началось массовое образование айсбергов

08.02.2020 14:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Новый температурный рекорд зафиксирован на самом холодном континенте планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Температурный рекорд в Антарктиде: из-за потепления началось массовое образование айсбергов

В Антарктиде столбик термометра поднялся до отметки 18,3 градуса по Цельсию, что стало абсолютным максимумом за всю историю метеонаблюдений на Южном полюсе – а это почти 60 лет.

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Температурный рекорд в Антарктиде: из-за потепления началось массовое образование айсбергов

Потепление вызвало массовое образование айсбергов. Ученые рассказывают, что ледяные глыбы высотой 40 метров откалываются. И все то, что находилось внизу, тоже всплывает. Получаются айсберги размером с многоквартирные дома и целые кварталы. Тем не менее, специалисты пока отказываются однозначно утверждать, что происходящее в Антарктиде связано с глобальным изменением климата.

Температурный рекорд в Антарктиде: из-за потепления началось массовое образование айсбергов

Температурный рекорд в Антарктиде: из-за потепления началось массовое образование айсбергов

Температурный рекорд в Антарктиде: из-за потепления началось массовое образование айсбергов

 

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Новости мира. Новый температурный рекорд зафиксирован на самом холодном континенте планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Цветут одуванчики и...
 
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