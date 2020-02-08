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В ружьё! Президент проводит предвыборную мобилизацию вертикали и силовиков

08.02.2020 14:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Действия правящего класса по самосохранению с начала парламентских выборов включают в себя все более жесткие репрессии против вертикали и оппозиции.


Фото: Reuters via TUT.BY

Избранная командой Лукашенко предвыборная риторика мобилизации ведет к еще более резкому ограничению политических и экономических свобод, а также прав личности. Вероятность ужесточения режима Лукашенко до уровня 2010 года после президентских выборов-2020 продолжает расти.

Главным событием недели стало «сахарное дело» – задержание руководителей всех четверых сахарных заводов Беларуси и, вероятно, руководителя Беларуской сахарной компании, спец-экспортера этого продукта. Прокуратура подозревает руководителей отрасли в осуществлении мошеннических схем в сговоре с российскими контрагентами – причем как раз на фоне роста эффективности продаж сахара в России. Главным в этом деле является резкое расширение процедурных возможностей силовиков – для задержания двух директоров был развернут самолет над европейским государством.

В делах против участников декабрьских акций по защите независимости процедурные возможности судебно-силового блока также сильно расширились, теперь суммарный срок административного ареста может доходить до 120 суток, а общая сумма штрафов превысила 120 тыс. беларуских рублей (60 тыс. долларов). Причем особенному давлению госорганов подвергаются политические блогеры с социальной повесткой, неинтересной традиционным медиа – против них применяется не только административное, но и уголовное преследование, пишет belarusinfocus.info

Продолжается суд из-за показа еды Дзержинской районной больницы во время предвыборной кампании в парламент Андрея Дмитриева. Если больница выиграет дело, это означает, что критика госорганов и госорганизаций во время предвыборной кампании становится подсудной.

Итого: за полгода зона политических, экономических и личных свобод в стране резко сузилась и продолжает сужаться. Успехи гражданского общества и оппозиции в закреплении демократических свобод в нормативных актах власть компенсирует вольным толкованием законов и процедур их исполнения.

В экономической политике происходит такой же откат к прежним практикам – явному предпочтению госрасходам, убыткам и росту денежной массы. Этот тренд закреплен на минувшей неделе назначениями в этом блоке. Они завершают возвращение экономического штаба от правительства в Администрацию президента.
 
 
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Действия правящего класса по самосохранению с начала парламентских выборов включают в себя все более жесткие репрессии против вертикали и оппозиции.
 
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