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Продолжение «Ничто не случается дважды». Актёры рассказали о втором сезоне нашумевшего сериала

08.02.2020 14:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Съёмочная группа сериала «Ничто не случается дважды» приступила к озвучке второго сезона. Об этом актриса Натали Старынкевич рассказала на своей странице в Instagram. 

«Сегодня поистине Счастливый День. Мы начали озвучивать продолжение «Ничто не случается дважды» с Любимейшей Оксаной Байрак, и я наконец-то увидела часть материала! Уххх! Будет душещипательно, друзья!», – эмоционально написала Старынкевич. 

Продолжение «Ничто не случается дважды». Актёры рассказали о втором сезоне нашумевшего сериала
Фото: instagram.com/starynkevich 

Об этом событии также рассказала исполнительница одной из главных ролей Екатерина Тышкевич. 

«Озвучивать с Оксаной Байрак это и огромное удовольствие, и большая ответственность. Ведь так хочется сделать по максимуму! Понять на 100% каждое её наставление, услышать, прочувствовать, реализовать ! И для этого у тебя всего один инструмент – собственный голос. Казалось бы, просто стоишь у микрофона 5-6 часов кряду, а изматываешься так, что спишь потом 10-12 часов, восстанавливаясь. Но получается ОЧЕНЬ КРУТО!», – написала актриса на своей странице в Instagram. 

Тышкевич добавила, что первая серия уже закончена, и уже начата озвучка второй. 

Продолжение «Ничто не случается дважды». Актёры рассказали о втором сезоне нашумевшего сериала
Фото: instagram.com/mrsketrin 

О своём намерении снять продолжение нашумевшего сериала, который снискал популярность у теле- и интернет-зрителей, Байрак заявила ещё в октябре 2019 года, когда поделилась частью сценария в своём в Instagram-аккаунте. А в январе Оксана Ивановна написала, что четыре серии уже были смонтированы. 

Что именно будет в новом сезоне Байрак не рассказывает. Ясно только, что зрителя ожидают любовный треугольник, интрига и красивый визуальный ряд. По словам режиссёра, в сериале будут черты триллера и детектива, но только на втором плане. 

Продолжение «Ничто не случается дважды». Актёры рассказали о втором сезоне нашумевшего сериала
Фото: instagram.com/b.a.t.o.n.f.a.n 

Напомним, первый сезон украинского сериала вышел на экраны в феврале 2019 года. Съёмки проходили в Украине, Грузии, Испании и Иордании, пограничная застава снималась в заброшенном пионерском лагере. Сериал был тепло принят зрителями, каждая серия набрала более миллиона просмотров на YouTube. 

Кстати, недавно мы рассказывали о героях ещё одного сериала – «Крепостная». Одну из главных ролей исполнил белорусский актёр Алексей Яровенко. 

Мы связались с ним и расспросили о закулисье съёмочного процесса – здесь подробнее

Люди в материале: Натали Старынкевич, Екатерина Тышкевич, Оксана Байрак
 
 
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Съёмочная группа сериала «Ничто не случается дважды» приступила к озвучке второго сезона. Об этом актриса Натали Старынкевич рассказала на своей странице в...
 
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