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Учёные сообщили, какое животное предположительно является переносчиком коронавируса

08.02.2020 15:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. За последние два дня в Китае зафиксировано снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Такую информацию дала Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учёные сообщили, какое животное предположительно является переносчиком коронавируса

Однако, по словам специалистов, пока рано делать какие-либо выводы. Цифры могут вновь измениться. К 8 февраля число инфицированных новым вирусом приблизилось к 35 тысячам, умерли 722 человека.

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Учёные сообщили, какое животное предположительно является переносчиком коронавируса

Вероятными промежуточными переносчиками коронавируса могут быть панголины. Ученые установили, что штамм, найденный в организме этих млекопитающих, на 99 % идентичен обнаруженному у заразившихся людей.

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Хотя это и проливает свет на проблему, эксперты считают, что до того, как вакцина будет разработана и поступит на рынок, пройдут недели, а может и месяцы.

Учёные сообщили, какое животное предположительно является переносчиком коронавируса

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Новости Китая. За последние два дня в Китае зафиксировано снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Такую информацию дала Всемирная организация...
 
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