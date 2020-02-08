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В Лиде курсант, будущий военнослужащий пограничного отряда, вытащил из воды десятилетнего мальчика

08.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде курсант, будущий военнослужащий пограничного отряда, вытащил из воды десятилетнего мальчика

Все произошло 4 февраля вблизи дамбы на Первом Лидском озере.

Курсант второго курса Академии МВД, будущий пограничник, Леонид Зданович занимался спортом на площадке вблизи озера. Возвращаясь домой, услышал крики с призывом о помощи. Проигнорировать их будущий офицер не мог, потому поспешил на место происшествия.

Десятилетний мальчик, играя возле воды, поскользнулся и упал в озеро, начал тонуть. Леонид, не раздумывая, прыгнул в воду и благодаря хорошей физической форме сумел вытащить ребенка. На берегу до прибытия спасателей курсант оказал напуганному мальчику первую помощь – тот сильно замерз. Очень кстати оказались навыки, полученные в Академии. Прибывшие спасатели, убедившись, что никто серьезно не пострадал, и, переодев молодых людей в сухую одежду, отпустили их домой, сообщает пресс-служба Лидского пограничного отряда.

 
 
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Все произошло 4 февраля вблизи дамбы на Первом Лидском озере. Курсант второго курса Академии МВД, будущий пограничник, Леонид Зданович занимался спортом на...
 

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