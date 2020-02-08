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137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сутки на беговой дорожке. Ультрамарафонец Евгений Гуцалов поставил новый личный рекорд. 38-летний атлет из Витебска провел на дорожке ровно 24 часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За это время он успел преодолеть 137 километров. Понадобилось всего несколько коротких остановок, чтобы приложить к мышцам лед и перекусить. Все собранные от ультразабега средства пойдут витебской благотворительной организации «ДАР», которая организует отдых и путешествия для детей с ограниченными возможностями.
К слову, на соседних дорожках параллельно присоединиться к беговому челленджу в порядке очереди могли все желающие. Евгений в это время развлекал энтузиастов лайфхаками спортивного образа жизни.
Предыдущий рекорд ультрамарафонца – 650 километров с севера на юг Беларуси за 10 дней. А в планах – путь из «Варяг в греки» от Черного до Балтийского моря.
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Новости Беларуси. Сутки на беговой дорожке. Ультрамарафонец Евгений Гуцалов поставил новый личный рекорд. 38-летний атлет из Витебска провел на дорожке ровно 24...
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