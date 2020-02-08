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137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд

08.02.2020 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сутки на беговой дорожке. Ультрамарафонец Евгений Гуцалов поставил новый личный рекорд. 38-летний атлет из Витебска провел на дорожке ровно 24 часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд

За это время он успел преодолеть 137 километров. Понадобилось всего несколько коротких остановок, чтобы приложить к мышцам лед и перекусить. Все собранные от ультразабега средства пойдут витебской благотворительной организации «ДАР», которая организует отдых и путешествия для детей с ограниченными возможностями.

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К слову, на соседних дорожках параллельно присоединиться к беговому челленджу в порядке очереди могли все желающие. Евгений в это время развлекал энтузиастов лайфхаками спортивного образа жизни.

137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд

Предыдущий рекорд ультрамарафонца – 650 километров с севера на юг Беларуси за 10 дней. А в планах – путь из «Варяг в греки» от Черного до Балтийского моря.

137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд

137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд

137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд

137 километров за сутки. Марафонец из Витебска поставил новый рекорд

Люди в материале: Евгений Гуцалов
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Сутки на беговой дорожке. Ультрамарафонец Евгений Гуцалов поставил новый личный рекорд. 38-летний атлет из Витебска провел на дорожке ровно 24...
 
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