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На Минской книжной выставке День юного читателя. Чем будут радовать гостей?

08.02.2020 15:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День юного читателя 8 февраля на Международной книжной выставке в Минске. Форум продолжает свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Минской книжной выставке День юного читателя. Чем будут радовать гостей?

На Минской книжной выставке можно «подарить свой голос книге». Как это работает

Широкую детскую программу представит ряд издательств – презентации ярких книжных новинок, мастер-классы, дискуссии и игры.

На Минской книжной выставке День юного читателя. Чем будут радовать гостей?

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На российском стенде поклонников своего творчества ждет московская писательница Екатерина Тимашпольская. Она представит новую книгу «Экзамены для непосед», а позже проведет «Веселый урок в школе Кати Ершовой» в книжном магазине «Светоч». На площадке выставки пройдут встречи и с другими детскими писателями.

На Минской книжной выставке День юного читателя. Чем будут радовать гостей?

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. День юного читателя 8 февраля на Международной книжной выставке в Минске. Форум продолжает свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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