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На Минской книжной выставке День юного читателя. Чем будут радовать гостей?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День юного читателя 8 февраля на Международной книжной выставке в Минске. Форум продолжает свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Широкую детскую программу представит ряд издательств – презентации ярких книжных новинок, мастер-классы, дискуссии и игры.
На российском стенде поклонников своего творчества ждет московская писательница Екатерина Тимашпольская. Она представит новую книгу «Экзамены для непосед», а позже проведет «Веселый урок в школе Кати Ершовой» в книжном магазине «Светоч». На площадке выставки пройдут встречи и с другими детскими писателями.
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Новости Беларуси. День юного читателя 8 февраля на Международной книжной выставке в Минске. Форум продолжает свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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