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Где чаще всего умирали белорусские туристы?
Источник материала: Партизан
Об этом сообщает Белорусская ассоциация страховщиков.
Белорусская ассоциация страховщиков подвела итоги года,
В 2019 году 11 белорусских туристов умерли в Египте и 10 — в Польше. Египет — самое популярное направление, куда белорусы ездят отдыхать. Например, в 2018 году там свой отпуск провели более 211 тысяч человек, в Польше же в 2018-м отдохнули более 30 тысяч человек. Данные по туризму за 2019 год Белстат еще не предоставил, пишет
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Об этом сообщает Белорусская ассоциация страховщиков.
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