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Где чаще всего умирали белорусские туристы?

08.02.2020 15:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает Белорусская ассоциация страховщиков.

Белорусская ассоциация страховщиков подвела итоги года, сообщает TUT.BY. Выяснилось, что в 2019 году количество страховых случаев со смертельным исходом, которые произошли с белорусскими туристами за рубежом, по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом. Всего за 2019 год страховщиками было зарегистрировано 72 таких случая в 24 странах. Для сравнения: в 2018 году произошло 32 случая со смертельным исходом.



В 2019 году 11 белорусских туристов умерли в Египте и 10 — в Польше. Египет — самое популярное направление, куда белорусы ездят отдыхать. Например, в 2018 году там свой отпуск провели более 211 тысяч человек, в Польше же в 2018-м отдохнули более 30 тысяч человек. Данные по туризму за 2019 год Белстат еще не предоставил, пишет tio.by.
 
 
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Об этом сообщает Белорусская ассоциация страховщиков.
 
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