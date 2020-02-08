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Маленькая школа с большими возможностями

08.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Маленькая школа с большими возможностями

60 лет давала путевку в жизнь своим выпускникам Осиповская школа. Она трижды справляла новоселье и несколько раз реорганизовывалась. В былые времена дети даже учились в две смены, работала вечерняя школа. Тринадцать лет назад в этой сельской школе прозвенел последний звонок.

 

Сей день

С бывшими учителями мы встретились в назначенный день у пустующего здания школы в Осиповцах. Некогда живописный уголок деревни, где кипела жизнь, давно погружен в безмолвие. Тягостное впечатление оставляет пустующее строение с подступающей к нему со всех сторон дикой порослью. И даже выпавший снег не смог полностью прикрыть унылую серость.

— Вдоль окон всегда цвели клумбы, а здесь были лавочки, искусственный прудик у крыльца. И акацию мы стригли, чтобы форму придать, — вспоминает Алина Вацлавовна Родион, кинув взгляд на разросшиеся кусты вдоль тропинки, ведущей к входу. — Поддержанию порядка на территории всегда уделяли большое внимание. Там дальше — наш яблоневый сад и парк… Сами в посадке участвовали, сами и ухаживали за всем этим. Нам с детьми столько работы было круглый год!


Маленькая школа с большими возможностями

Мои собеседники умолкают, погруженные в раздумья. А вспомнить есть о чем каждому из них. Ведь с этой школой у них связано детство, молодость и практически весь трудовой путь. Алина Вацлавовна — выпускница Осиповской школы. Следуя детской мечте, окончила пединститут, в 70-е годы вернулась сюда наставничать. А в конце 80-х на девять лет приняла руководство школой. Здесь же учителем трудового обучения работал и ее муж Владислав Станиславович. Он же был неизменным помощником по хозяйственной части. В родной школе шло профессиональное становление выпускницы 1971 года Леонарды Антоновны Кашлей. Более четверти века она вела здесь русский язык и литературу, отсюда учитель с 36-летним стажем ушла на заслуженный отдых. 


Маленькая школа с большими возможностями

Невольно взгляд останавливается на березках, выросших из-под фундамента школы. Прижавшись к стенам, они словно протягивают в заколоченные окна свои ветви-руки…

 — Это были окна нашей уютной светлой учительской, — задумчиво нарушает тишину Валентина Станиславовна Шловенец. На годы ее руководства как раз пришелся самый непростой период для школы, предшествовавший закрытию. 

Хотелось поскорей покинуть это место. Оно навевало грусть. Опустевшее здание — немой свидетель оптимизации, неумолимо настигающей малочисленные школы в глубинке. Изменения эти всегда болезненно воспринимаются местными жителями. Ведь с закрытием  школы в деревне будто замирает ее жизненный пульс.


Маленькая школа с большими возможностями

Воспоминаниями делятся педагоги.

Что написано пером

Гостим все в доме супругов Родион. Время общения с педагогами пролетело незаметно. Листая свои школьные альбомы, они делились воспоминаниями, дополняли друг друга, стараясь не упустить важные детали. А еще мне посчастливилось подержать в руках уникальное  «издание» —  летопись Осиповской школы. Рукописная хроника велась много лет учителем истории Марией Антоновной Полуян. Каждый год сюда вписывались главные события школьной жизни с фотографиями, фамилии педагогов и выпускников, начиная с самого первого выпуска — 1956 года. На 90 страницах уместилась жизнь нескольких поколений. Сейчас летопись хранится в музее Заболотского УПК.


Маленькая школа с большими возможностями

 «Савецкая школа была арганізавана прыкладна ў 1946 годзе. Яна размяшчалася ў прыватных дамах Івана Радзівона і Ганны Запаснік», — выведено ровным учительским почерком на первой странице.

«Калі Турчынская У. пакончыць справы з батальёнам двоек па беларускай і нямецкай мовах? Калі зойме стан спакою сусветная юла Краснік Л.?» — стыдит одноклассников отрядовская стенгазета 60-х годов.

«У снежні піянеры добраахвотна сабралі і пералічылі 138 рублёў у фонд Арменіі, якая пацярпела ад землятрусу. Грошы, выручаныя на кірмашы салідарнасці (48 руб. 43 капейкі), пералічаны ў Фонд міру», — запись 1989 года.


Маленькая школа с большими возможностями

«25 кастрычніка 1997 года Асіпаўская базавая школа адсвяткавала 50-гадовы юбілей. Да вечарыны рыхтавалася ўся школа: вучні, настаўнікі, бацькі, выпускнікі. Актыўны ўдзел у падрыхтоўцы да свята прыняла выпускніца 1964 года — цяпер загадчыца аддзела культуры Шчучынскага райвыканкама А.Б. Семак (Максімовіч). Прыемна было бачыць першага дырэктара М.М. Неўгеня…» — повествует «летописец» в конце 90-х.


Маленькая школа с большими возможностями

Такими вот насыщенными и разнообразными были будни этой сельской школы.

Школьные годы чудесные


Маленькая школа с большими возможностями

Встреча пионеров с матерью Коли Гойшика.

Активной была пионерская дружина школы, носившая имя В. Хоружей. Она объединяла больше полусотни девчонок и мальчишек. Из года в год сохранялись и передавались лучшие традиции — сборы, турслеты, экскурсии по памятным местам Беларуси, шефство над воинскими захоронениями, трудовые десанты в помощь местному хозяйству. Один из отрядов носил имя Коли Гойшика. Дети вели переписку с матерью юного героя, она даже приезжала на встречу в школу. За активное участие в конкурсе юных садоводов дружина была награждена Почетной грамотой Министерства образования БССР.


Маленькая школа с большими возможностями

В школе была одна из лучших агитбригад, работал драмкружок, уголок юного корреспондента, детский ансамбль польской песни. Достойно представляли свою школу ребята и на районных спортивных соревнованиях по футболу, легкой атлетике. Успешно выступали на конкурсах юные чтецы польской поэзии. Пятиклассница Юлия Пышинская стала победительницей не только районного, но и областного конкурса «Крэсы-99», заняла призовое место и на следующий год. Школа дважды принимала у себя консульскую делегацию из Польши.


Маленькая школа с большими возможностями

Поучиться у дружного творческого коллектива Осиповской школы всегда было чему. Организация любых мероприятий, подготовка к конкурсам и соревнованиям становилась коллективным творческим делом. Особенно дорожили педагоги доверительными и дружескими взаимоотношениями с родителями. Даже сущестовал самодеятельный коллектив, собранный из педагогов, родителей и детей. Он был постоянным участником смотров, выездных концертов, успешно представил Вороновщину на областном фольклорном конкурсе с обрядом «Дожинки», заняв 2-е место.  С большим успехом прошло мероприятие «Семейный праздник» на районном семинаре директоров, проводившемся на базе школы. Этот опыт коллеги увезли в свои учреждения.

В воспитательном процессе педагоги следовали главному принципу: в любом деле быть детям примером. Потому всегда находили время и трудиться, и отдыхать вместе. Более двадцати выпускников по примеру своих наставников стали педагогами или воспитателями. Почти половина из них вернулись в родную школу — А.В. Родион, М.А. Полуян, С.С. Романович, Л.С. Турчинская, Л.Т. Пышинская, В.С. Родион, Л.А. Кашлей, Г.А. Пакулис, А.Э. Войшнис.  

Наполнялась и строилась


Маленькая школа с большими возможностями

Здание школы, 1960-70 годы.

Переселяться и обустраиваться на новом месте школьному коллективу доводилось трижды. Впервые из приспособленных частных домов школа переехала в свое здание в начале 50-х. В начале 60-х было построено более просторное деревянное здание. Школа не только справила новоселье, но и вскоре обрела статус средней. В связи с постепенным закрытием начальных школ в соседних деревнях — Заречанах, Кунеях, Шловенцах — дети стали посещать Осиповскую. Учились в две смены. В 1972 году введено в строй кирпичное здание.  Возникла необходимость в открытии интерната, группы продленного дня. В этот период  была организована и работала вечерняя школа. Реорганизация учреждения из средней в базовую произошла в конце 70-х.

В разные годы Осиповской школой руководили М.Н. Невгень, С.А. Бурлаев, А.А. Брецкий, И.И. Митин, Е.А. Григорук, М.А Полуян, М.В. Кучинский, А.В. Родион, В.С. Шловенец.


Маленькая школа с большими возможностями

Коллектив учителей, 1990-е годы.

И прозвенел звонок прощальный  

Слухи о закрытии школы стали тревожить сельчан и коллектив учреждения задолго до этого события. Было очевидно, что начиная с 90-х наполняемость классов заметно снизилась. Если в 60-80-е в них училось по 12-22 человека (бывало даже больше 30!), то ближе к 2000-м  — по 2-5 детей. В 2002 году Оксана Левандовская и вовсе была единственной выпускницей. Но педагоги  старались не отчаиваться, усердно готовили учреждение к каждому новому учебному году. В районном смотре готовности в 2000 году школа заняла 3-е место.

И все же в мае 2007-го прозвенел последний звонок Осиповской базовой школы с 60-летней историей. После летних каникул дети не вернулись в знакомые классы, «освободившиеся» учителя трудоустроились в другие школы.


Маленькая школа с большими возможностями

Выпускники 1985 года.

А.Э. Войшнис, учитель белорусского языка и литературы Вороновской СШ:

— Споўнілася 35 год нашаму выпуску 1985-га. На жаль, на вечар сустрэчы не было куды ехаць… Заўсёды з  цеплынёй і ўдзячнасцю ўспамінаю школьныя гады, сваіх настаўнікаў. З асаблівым  задавальненнем я наведвала ўрокі роднай мовы. Выкладала яе Аліна Вацлаваўна Радзівон. Яна ж стала і маім першым дарадчыкам у выбары прафесіі, якой я прысвяціла 30 гадоў свайго жыцця. Гэта настаўнік, кіраўнік, чалавек з вялікай літары.

Пасля вучобы родная школа стала маім першым працоўным месцам. За два гады я пераняла вялікі вопыт ад сваіх настаўнікаў, якія па-бацькоўску шчыра ставіліся да маладой калегі. 

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Автор благодарит учителя Заболотского УПК Гелену Пакулис, педагогов Осиповской школы Владислава и Алину Родион, Валентину Шловенец, Леонарду Кашлей за помощь в сборе материалов для подготовки очерка.  

 
 
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60 лет давала путевку в жизнь своим выпускникам Осиповская школа. Она трижды справляла новоселье и несколько раз реорганизовывалась. В былые времена дети даже...
 
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