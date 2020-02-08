|
Про известного трэвел-блогера Леонида Пашковского написали в беларуском учебнике
Источник материала: Партизан
Про беларуского блогера написали в школьном учебнике
О Леониде Пашковском написали в беларуском учебнике по английскому языку для 6 класса, пишет
«National Geographic Traveler назвал Леонида Пашковского из Беларуси лучшим трэвел-блогером. Леонид — автор YouTube-трэвел-блога „Хочу домой. Путешествия, в которые вы не поедете“. В своих видео он говорит о поездках в необычные, а иногда даже опасные места по всему миру. Его канал на YouTube имеет свыше 500 тысяч фолловеров», говорится в учебнике.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Про беларуского блогера написали в школьном учебнике
|
Свежие газеты
Архив (Разное)