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Про известного трэвел-блогера Леонида Пашковского написали в беларуском учебнике

08.02.2020 15:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Про беларуского блогера написали в школьном учебнике

О Леониде Пашковском написали в беларуском учебнике по английскому языку для 6 класса, пишет the-village.me Фото-факт ему прислала подписчица, о чем Леня рассказал на своем YouTube-канале.



«National Geographic Traveler назвал Леонида Пашковского из Беларуси лучшим трэвел-блогером. Леонид — автор YouTube-трэвел-блога „Хочу домой. Путешествия, в которые вы не поедете“. В своих видео он говорит о поездках в необычные, а иногда даже опасные места по всему миру. Его канал на YouTube имеет свыше 500 тысяч фолловеров», говорится в учебнике.
 
 
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