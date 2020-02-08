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Геннадий Давыдько: человек, который обладает информацией народного истинного мнения, победив на выборах, принимает это как руководство к действию

08.02.2020 15:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белая Русь» должна стать по-настоящему влиятельной площадкой для общественных обсуждений и экспертиз. Такое мнение высказал 8 февраля заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич перед началом работы Республиканского совета общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Давыдько: человек, который обладает информацией народного истинного мнения, победив на выборах, принимает это как руководство к действию

«А пойдём в буфет…» Геннадий Давыдько рассказал о диалоге на участке для голосования

Расширенное заседание проходит в Минске. На нем подводят итоги участия организационных структур объединения в недавней парламентской кампании. Также в повестке дня утверждение плана работы на ближайшие два года. В том числе согласовываются подходы в работе «Белой Руси» в предстоящей президентской кампании.

Геннадий Давыдько: человек, который обладает информацией народного истинного мнения, победив на выборах, принимает это как руководство к действию

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Уровень доверия и влияния этого общественного объединения позволяет сегодня «Белой Руси» ставить задачу по дальнейшему расширению роли этой организации в общественно-политической жизни страны. «Белую Русь» слышат и люди, и власти, а значит, и найти разумное консолидированное решение будет намного проще. Я убежден, что «Белая Русь» по-прежнему будет использовать весь свой потенциал и опыт для того, чтобы наша страна продолжала следовать тому стратегическому курсу, который определен нашим Президентом.

Геннадий Давыдько: человек, который обладает информацией народного истинного мнения, победив на выборах, принимает это как руководство к действию

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
Мы все думаем о том, как это провести максимально открыто и честно. Сделать из этого события конструктивные выводы. Как правило, в такие электоральные кампании обнажается нерв, обнажаются основные темы, которые тревожат людей. И человек, который обладает этой информацией народного истинного мнения, он, победив на выборах, принимает это к сведению и как руководство к действию.

Геннадий Давыдько: человек, который обладает информацией народного истинного мнения, победив на выборах, принимает это как руководство к действию

«У нас в основном голосуют за личности». Интервью с Геннадием Давыдько

Сегодня в «Белой Руси» 190 тысяч человек, и это одна из крупнейших общественных организаций страны.

Геннадий Давыдько: человек, который обладает информацией народного истинного мнения, победив на выборах, принимает это как руководство к действию

Люди в материале: Андрей Кунцевич, Геннадий Давыдько
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Белая Русь» должна стать по-настоящему влиятельной площадкой для общественных обсуждений и экспертиз. Такое мнение высказал 8 февраля...
 
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