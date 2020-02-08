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Геннадий Давыдько: человек, который обладает информацией народного истинного мнения, победив на выборах, принимает это как руководство к действию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Белая Русь» должна стать по-настоящему влиятельной площадкой для общественных обсуждений и экспертиз. Такое мнение высказал 8 февраля заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич перед началом работы Республиканского совета общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Расширенное заседание проходит в Минске. На нем подводят итоги участия организационных структур объединения в недавней парламентской кампании. Также в повестке дня утверждение плана работы на ближайшие два года. В том числе согласовываются подходы в работе «Белой Руси» в предстоящей президентской кампании.
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
Сегодня в «Белой Руси» 190 тысяч человек, и это одна из крупнейших общественных организаций страны.
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Геннадий Давыдько: человек, который обладает информацией народного истинного мнения, победив на выборах, принимает это как руководство к действию
Новости Беларуси. «Белая Русь» должна стать по-настоящему влиятельной площадкой для общественных обсуждений и экспертиз. Такое мнение высказал 8 февраля...
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